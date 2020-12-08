Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 08.12.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 646 internationalen Medien
Telemedizin-Hot Stock: Der "Milliardenmacher" hat zugeschlagen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JHRL ISIN: CA6501581087 Ticker-Symbol: 0ZE 
Frankfurt
08.12.20
16:00 Uhr
0,002 Euro
-0,005
-75,00 %
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NEW ZEALAND ENERGY CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEW ZEALAND ENERGY CORP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NEW ZEALAND ENERGY
NEW ZEALAND ENERGY CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NEW ZEALAND ENERGY CORP0,002-75,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.