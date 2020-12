(shareribs.com) Brüssel / New York 08.12.2020 - In der Europäischen Union sollen bis zum Jahr 2030 30 Mio. E-Autos fahren. Der US-Autobauer Tesla hat heute die zweite Kapitalerhöhung seit September angekündigt. Die hohe Bewertung macht es einfach. In der EU tummeln sich viele große und kleinere Autohersteller. Alles traditionsreiche Marken wie Renault und Peugeot, Volkswagen oder Fiat. Allein gemein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...