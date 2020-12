Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die Daten aus den Studien mit dem Corona-Impfstoffkandidaten BNT162b2 keine besonderen Sicherheitsbedenken aufgeworfen haben. Die FDA wird nun in den nächsten Tagen über die Zulassung entscheiden. Die Aktie von BioNTech ist zuletzt ins Plus gedreht und setzt damit die starke Entwicklung fort. Auch die Aktie von Pfizer kann leicht zulegen.Die FDA sagte, die Daten stimmten mit den Anforderungen der Agentur für eine Genehmigung ...

