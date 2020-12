Das Projekt Elektro-Dorfauto im Rhein-Hunsrück-Kreis geht in die zweite von drei geplanten Runden. Nachdem das erste Projektjahr gelaufen ist, wechseln die acht Renault Kangoo Maxi Z.E. in diesen Tagen ihre Standorte. Damit kommen weitere acht Hunsrück-Dörfer für ein Jahr in den Genuss des Programms. Getragen wird das Projekt von der Verwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises und der Energieagentur Rheinland-Pfalz. ...

