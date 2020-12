DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharma- und Kosmetikindustrie Gerresheimer will weiterhin kräftig in künftiges Wachstum investieren. Für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2021 (per Ende November) sowie für 2022 plant Finanzvorstand Bernd Metzner mit Investitionen in Höhe von jeweils rund 12 Prozent des Umsatzes. Bisher hatte Gerresheimer lediglich für das gerade beendete Geschäftsjahr 2020 mit Investitionen in dieser Höhe kalkuliert, mittelfristig sollten sie dann eigentlich auf 8 bis 10 Prozent fallen. Mit einem Teil der nun veranschlagten Mittel sollen "einmalige Geschäftsmöglichkeiten" genutzt werden./mis/nas/men