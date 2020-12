Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

KYG794371024 Veson Holdings Ltd. 08.12.2020 KYG9450D1007 Veson Holdings Ltd. 09.12.2020 Tausch 1:1

CA13722D1015 Canagold Resources Ltd. 08.12.2020 CA1368421014 Canagold Resources Ltd. 09.12.2020 Tausch 5:1

CA92858L2021 Gnomestar Craft Inc. 08.12.2020 CA3620061083 Gnomestar Craft Inc. 09.12.2020 Tausch 1:1

