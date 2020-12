Mainz (ots) - Mainz, 7. Dezember 2020Woche 50/20Mittwoch, 09.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der GeneralDer PutschDeutschland 20146.20 Die Deutschen und der HolocaustSchluss mit Schlussstrich?Deutschland 20207.05 ZDF-HistoryFreude am Töten? - Streitfall WehrmachtDeutschland 2011(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegtenMonarchie in GefahrGroßbritannien 201723.10 Die sieben Leben des Elvis PresleyGroßbritannien 20190.40 heute journal1.10 Die Superburg des Richard LöwenherzFrankreich 20191.55 Burgen - Monumente der MachtOrdensfestung MarienburgGroßbritannien 20122.40 Burgen - Monumente der MachtConwy CastleGroßbritannien 20123.25 Burgen - Monumente der MachtDover CastleGroßbritannien 20124.10 Burgen - Monumente der MachtChâteau GaillardGroßbritannien 20124.55 Burgen - Monumente der MachtMaurenfestung GibralfaroGroßbritannien 2012Donnerstag, 10.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Geheimes Rom - Der PetersdomFrankreich/Deutschland 20186.25 Geheimes Paris - Sacré-CoeurFrankreich/Deutschland 20187.10 Der Eiffelturm - Revolution aus EisenFrankreich 20197.55 Der Louvre - Das Weltwunder von ParisFrankreich 20198.40 ZDF-HistoryNotre-Dame - Die JahrtausendkathedraleFrankreich 20209.25 Wunderwerke der WeltgeschichteChinas große MauerFrankreich 201810.10 Wunderwerke der WeltgeschichtePetra - Felsentempel in der WüsteFrankreich 201810.55 Wunderwerke der WeltgeschichteMont-Saint-Michel - Klosterfestung am AtlantikFrankreich 201811.45 Wunderwerke der WeltgeschichteMachu Picchu - Inkastadt in den WolkenFrankreich 201812.30 ZDF-HistoryJerusalem - ewiger Kampf um die Heilige StadtDeutschland 201813.00 Mythen-JägerDas verlorene Samurai-SchwertGroßbritannien 201213.45 Mythen-JägerDer Piratenschatz des Captain KiddGroßbritannien 201214.30 Mythen-JägerDas verschollene Schiff in der WüsteGroßbritannien 201415.15 Mythen-JägerDer verlorene Stamm IsraelsGroßbritannien 201416.00 Mythen-JägerDas Nazi-Geheimnis vom ToplitzseeGroßbritannien 201416.45 Mythen-JägerDie Teilung des Roten MeeresGroßbritannien 201417.30 Mythen-JägerDie Suche nach SodomGroßbritannien 201418.15 Leschs KosmosZurück zum Mond - aber warum?Deutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitArchitekten des AllsUSA 201822.25 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitKosmische NebelUSA 201823.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer interstellare RaumUSA 201823.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer AnfangUSA 20180.35 heute journal1.05 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDunkle EnergieUSA 20181.50 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer SaturnUSA 20182.35 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitAußerirdisches LebenUSA 20183.20 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDie zweite ErdeUSA 20184.05 Terra XFaszination UniversumDie Reise zum Rand der WeltDeutschland 20204.50 Terra XFaszination UniversumIm Sog des Schwarzen LochsDeutschland 2020Woche 51/20Sonntag, 13.12.Bitte neue Beginnzeiten beachten:20.15 Terra XBrahmaputra - Wasser vom HimalayaDeutschland 201821.00 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetAntarktikaDeutschland 201921.45 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetAsienDeutschland 201922.30 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetSüdamerikaDeutschland 201923.15 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetAustralienDeutschland 20190.00 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetEuropaDeutschland 20190.45 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetNordamerikaDeutschland 20191.30 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetAfrikaDeutschland 20192.15 Deutschland in der UrzeitDie Entstehung EuropasDeutschland 20153.00 Deutschland in der UrzeitDie ersten MenschenDeutschland 20153.45 Der Rhein - Strom der GeschichteDeutschland 2016Woche 01/21Freitag, 08.01.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Ausgegrenzt und abgehängt - Kinderarmut in DeutschlandDeutschland 2020"Ruhrpott - Revier im Umbruch: Krise, Start-ups und die Seidenstraße" entfällt(weiterer Ablauf ab 21.00 wie vorgesehen)Woche 03/21Mittwoch, 20.01.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:18.45 Die Schadensfalle - Wenn Versicherungen tricksenDeutschland 2020"Die Inkasso-Falle - Geldeintreibern auf der Spur" entfällt19.30 Achtung, Geldfallen! - Die Tricks der FinanzabzockerDeutschland 202020.15 Justiz am Limit - Der Kampf gegen WirtschaftskriminelleDeutschland 2021(weiterer Ablauf ab 21.00 wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4785758