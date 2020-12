EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Vertrag

ASMALLWORLD AG zum alleinigen Verkaufskoordinator für Luxus-Immobilienprojekt im Nahen Osten ernannt



08.12.2020

Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) zum alleinigen Verkaufskoordinator für Luxus-Immobilienprojekt im Nahen Osten ernannt Zürich, 08.12.2020 - Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie zum alleinigen Verkaufskoordinator für ein neues Luxus-Wellness-Resort im Nahen Osten ernannt wurde. Im Rahmen der Vereinbarung wird ASMALLWORLD die Führung aller Marketingaktivitäten für den Verkauf aller Apartments und Villen des neuen Luxusresorts übernehmen. Das Unternehmen rechnet mit einem Verkaufserlös von 600 Millionen US-Dollar, was zu einer Verkaufsprovision von 10-15 Millionen US-Dollar für ASMALLWORLD führen würde. Details zu dieser Vereinbarung werden aufgrund von Geheimhaltungsvereinbarungen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie zum alleinigen Verkaufskoordinator für ein Luxus-Immobilienprojekt im Nahen Osten ernannt wurde. Im Rahmen der Vereinbarung wird ASMALLWORLD alle Verkaufs- und Marketingaktivitäten für das neue Luxus-Wellness-Resort übernehmen. Diese neue Vereinbarung basiert auf einer bestehenden Zusammenarbeit zwischen ASMALLWORLD und dem Bauunternehmen, welche bereits 2019 begann. ASMALLWORLD hat den Bauunternehmer bereits bei der Auswahl und Koordination mehrerer Hospitality-Partner für die Entwicklung des Resorts unterstützt. Details zur Vereinbarung werden aufgrund von Geheimhaltungsvereinbarungen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Ein integriertes 5-Sterne-Wellness- und Gesundheitsresort im Nahen Osten Das neue Immobilienprojekt wir nach seiner Fertigstellung das erste vollständig integrierte 5-Sterne-Wellness- und Gesundheitsresort im Nahen Osten sein. Es soll damit zu einem der besten Wellness-Resorts in der Region werden und seinen zukünftigen Eigentümern Zugang zu erstklassigen Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen in einem gepflegten und sicheren Umfeld bieten. Das Resort wird nach seiner Fertigstellung über eine Vielzahl an Apartments und Villen verfügen, sowie ein Hotel und ein erstklassiges Wellness-Zentrum bieten. Dazu kommen mehrere ausgewählte Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte. Hohes Umsatzpotenzial für ASMALLWORLD ASMALLWORLD hat bereits in den letzten Monaten eine entscheidende Rolle bei der Suche von strategischen Partnern für das neue Resort gespielt. In seiner Rolle als Projektberater ist es ASMALLWORLD gelungen, mehr als 30 LOIs von internationalen Luxusmarken zu gewinnen, die daran interessiert sind, ihre Dienstleistungen zukünftigen Bewohnern und Gästen des Resorts anzubieten. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird ASMALLWORLD nun zusätzlich auch als alleiniger Verkaufskoordinator für das Resort agieren und alle Verkaufs- und Marketingaktivitäten für die Apartments und Villen des Resorts leiten. Es wird erwartet, dass die Apartments und Villen zu einem kombinierten Marktwert von 600 Millionen US-Dollar verkauft werden, was für ASMALLWORLD in den kommenden Jahren eine Verkaufsprovision in der Höhe von 10-15 Millionen US-Dollar einbringen würde. Der Verkauf der Wohnungen und Villen wird voraussichtlich Anfang 2021 beginnen. "Wir freuen uns sehr, den Verkauf und die Marketingaktivitäten für dieses hochkarätige Luxus-Resort leiten zu können. Diese neue Rolle wird in den nächsten Jahren erheblich zu den Einnahmen von ASMALLWORLD beitragen und die Position unseres Unternehmens im Hospitality-Bereich weiter stärken", kommentierte Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet, welche Kunden einzigartige Zusatzleistungen bietet, ganz ohne zusätzliche Kosten ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan Luescher, CEO

Löwenstrasse 40

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

