von Julia Groß, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Herr Moelker, Sie streben an, Enzyme verstärkt selbst zu produzieren und so Wachstum zu generieren. Was hat B.R.A.I.N. da den Marktführern wie DSM oder Novozymes entgegenzusetzen? Adriaan Moelker: Das sind ganz andere Unternehmen, die eher miteinander im Wettbewerb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...