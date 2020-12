Nach Alibaba hat nun auch JD.com seinen eigenen E-Health Ableger an der Börse. 110 Hongkong-Dollar kostet eine Aktie von JD Health International am Ende des ersten Handelstags. Dem E-Health-Ableger von JD.com ist damit ein perfektes Debüt gelungen. Was das Unternehmen mit dem Geld anfangen will, ist auch schon klar.3,5 Milliarden Dollar nimmt JD Health mit seinem IPO ein, das 420-fach überzeichnet war. Für 70,58 Hongkong-Dollar konnten Anleger die Aktie zeichnen. Nach dem Kurs-Anstieg um 56 Prozent ...

