Plug Power ist wieder auf Kurs: Am Dienstag springen die Papiere des Brennstoffzellenherstellers an der NASDAQ zeitweise um mehr als zehn Prozent nach oben. Damit hat die Aktie einen wichtigen Widerstand überwunden und dürfte die Kursrallye der letzten Handelswochen fortsetzen. Getrieben von der Euphorie um einen Gesetzesentwurf, der den Weg zur Förderung von Brennstoffzellenfahrzeugen ebnen soll, steigt die Plug-Power-Aktie am Dienstag zeitweise um 13 Prozent auf 27,98 Dollar. Damit hat das Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...