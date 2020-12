Die Aktie von ProSiebenSat.1 setzt ihre seit Anfang November gestartete Aufholbewegung fort. Das Papier gewinnt am heutigen Dienstag mehr als drei Prozent auf 13,15 Euro. Damit ist die Aktie hinter Hella, Scout24, Varta, Shop Apotheke Europe und Qiagen der sechstbeste Wert des Tages im MDAX. Frischen Schwung gab das neue Kursziel des JPMorgan-Analysten Daniel Kerven, das mit 19,50 Euro so hoch ist wie kein anderes am Markt.Der Experte ist inzwischen deutlich optimistischer, was die Erholung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...