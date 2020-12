DJ Aktien Schweiz von Corona-Sorgen gebremst

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem zurückhaltenden Wochenbeginn hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel auch am Dienstag nur mit einem leichten Plus beendet. Kauflaune wollte angesichts der bestehenden Unsicherheiten nicht so recht aufkommen.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.394 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 33,59 (zuvor: 38,79) Millionen Aktien.

Vor allem die weiter hohen Corona-Infektionszahlen schüren Ängste vor verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Zudem dürften die Impfstoff-Hoffnungen weitgehend eingepreist sein. Die Schweizer Regierung hat indessen ihre Bestellung von Covid-19-Impfstoffen von Moderna erhöht. Auf das Sentiment drückten zudem die festgefahrenen Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über ein Handelsabkommen.

Vor allem Finanzwerte hatten einen schweren Stand und wurden abverkauft. Credit Suisse gaben 1,3 Prozent nach, für UBS ging es um 0,5 Prozent nach unten. Auch Swiss Life und Swiss Re verzeichneten deutliche Abschläge von 1,2 bzw. 1,0 Prozent. Die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle schloss 0,3 Prozent fester.

Gut lief es indessen für Lonza (plus 2,8 Prozent) und Givaudan (plus 2,3 Prozent). Zu den Tagesgewinnern gehörten auch Sika. Die Aktie rückte 1,4 Prozent vor. Die Analysten von UBS haben die Titel auf "Neutral" von zuvor "Sell" hochgestuft und zudem das Kursziel deutlich nach oben genommen.

December 08, 2020

