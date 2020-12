Die Aktie von Siemens Energy hat am heutigen Dienstag zeitweise kräftig zulegen können und bei 26,43 Euro ein neues Rekordhoch markiert. Allerdings konnte das Papier das neu gewonnene Kursniveau nicht ganz halten. Am Ende ging die Aktie mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 25,68 Euro aus dem Xetra-Handel. Das Papier profiterte insbesondere von einem positiven Analystenkommentar aus dem Hause Morgan Stanley.Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" ...

