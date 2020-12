Schon wieder eine Bestmarke: Mit einem Klassiker gelingt es Gaming-Gigant Activision Blizzard, einen Rekord für das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten aufzustellen. Genauer gesagt: mit der Erweiterung für einen Klassiker. DER AKTIONÄR hat die Details - und verrät, was dieser Erfolg für die Aktie bedeutet."World of Warcraft: Shadowlands" ist Blizzard zufolge mit 3,7 Millionen verkauften Einheiten am ersten Tag das am häufigsten verkaufte PC-Spiel in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung. ...

