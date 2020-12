DJ PTA-Adhoc: Philomaxcap AG: Verlangen zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung - Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta020/08.12.2020/18:15) - Der Gesellschaft ist heute Abend ein Verlangen der Mehrheitsaktionärin Philocity Holdings Sdn Bhd, Malaysia, nach § 122 AktG zugegangen, wonach die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung verlangt wird. Auf der Tagesordnung dieser Hauptversammlung soll die Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft im Wege einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre stehen.

Konkret wird der Erwerb von bis zu 9.230.770 Namensaktien bzw. 34,44 % des Aktienkapitals der AmeriMark Group AG, Zug, Schweiz, gegen Ausgabe von bis zu 12 Mio. neuen Stückaktien der Philomaxcap AG an die Sacheinlageninferenten Philocity Global GmbH, Frankfurt am Main, sowie Capana Swiss Advisors AG, Baar, Schweiz, vorgeschlagen.

Die Aktien der AmeriMark Group AG sind unter der WKN A2PDT7 bzw. ISIN CH0454224574 verbrieft und in den Handel im Direct Market, dem Freiverkehr der Wiener Börse, einbezogen. Der Börsenkurs schwankte dieses Jahr zwischen 0,38 Euro und 2,62 Euro, demnach hätte die Sacheinlage einen Wert zwischen 3,47 Mio. Euro und 24,18 Mio. Euro. Allerdings stellt der Freiverkehr der Wiener Börse keinen organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 WpHG dar. Deshalb ist zum Nachweis der Werthaltigkeit der Sacheinlage eine Sacheinlagenprüfung nach den §§ 183 Abs. 3, 33 Abs. 3 AktG vorzunehmen. Dieser Bericht zur Sacheinlagenprüfung wurde bislang nicht erstellt.

Die Gesellschaft geht nach erster, kursorischer Einschätzung davon aus, dass das übermittelte Verlangen die aktienrechtlichen Anforderungen an ein solches Einberufungsverlangen erfüllt. Vorstand und Aufsichtsrat werden kurzfristig über die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung sowie deren Modalitäten entscheiden.

