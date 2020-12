(shareribs.com) London 08.12.2020 - Der Goldpreis bliebt am Abend fester und bewegt sich um die Marke von 1.870 USD. Der US-Dollar hat sich heute stabilisiert, die Marktteilnehmer bleiben aber dennoch skeptisch. Der Goldpreis steigt auch am Nachmittag weiter an und bewegt sich um das höchste Niveau seit rund zwei Wochen. Dabei kann das gelbe Metall von der Hoffnung auf weitere Stützungsmaßnahmen in ...

