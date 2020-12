DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.525,87 -0,12% -5,86% Stoxx50 3.091,83 +0,12% -9,14% DAX 13.278,49 +0,06% +0,22% FTSE 6.558,82 +0,05% -13,09% CAC 5.560,67 -0,23% -6,98% DJIA 30.198,17 +0,43% +5,82% S&P-500 3.702,72 +0,29% +14,61% Nasdaq-Comp. 12.545,99 +0,21% +39,83% Nasdaq-100 12.600,51 +0,03% +44,28% Nikkei-225 26.467,08 -0,30% +11,88% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 178,16% +30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,73 45,76 -0,1% -0,03 -18,4% Brent/ICE 48,89 48,79 +0,2% 0,10 -19,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.873,21 1.861,40 +0,6% +11,81 +23,5% Silber (Spot) 24,63 24,48 +0,6% +0,15 +38,0% Platin (Spot) 1.029,70 1.025,13 +0,4% +4,58 +6,7% Kupfer-Future 3,49 3,51 -0,6% -0,02 +23,4%

Gold verteuert sich. Neben den anhaltenden Verunsicherungen stützt auch die Erwartung einer äußerst taubenhaften Europäischen Zentralbank am Donnerstag.

FINANZMARKT USA

Vor allem die weiter grassierende Corona-Pandemie drückt auf das Sentiment. Etwas Zuversicht gibt indessen, dass die US-Gesundheitsbehörde Biontech und Pfizer die Erfolgskriterien zur Zulassung ihres Corona-Impfstoffes bescheinigt hat. Der Nasdaq-Composite markiert erneut ein Allzeithoch. Händler verweisen als Belastungsfaktor auf den politischen Stillstand auf beiden Seiten des Atlantiks. Zudem sprechen Teilnehmer von einer Konsolidierung an der Wall Street. Der Aufwärtstrend des S&P-500 sei zwar intakt, die zunehmend kleineren Kerzen zeigten aber eine stark nachlassende Aufwärtsdynamik an. Zudem sei die zweite Dezemberwoche häufig eine Schwächephase. Auf die Stimmung drückt das Brexit-Drama in Europa. Die Coronavirus-Krise führt derweil zu neuen gefährlichen Höchstständen bei der Krankenhausbelegung in den USA. Vor diesem Hintergrund werden Forderungen nach härteren Corona-Maßnahmen in den USA immer lauter. Ausgerechnet in dieser Situation kommt das lang ersehnte Konjunkturprogramm in den USA weiter kaum voran. Biontech und Pfizer steigen mit den positiven Schlagzeilen um 1,8 bzw. 2,3 Prozent. Tesla geben dagegen um 2,0 Prozent nach. Der Elektroautobauer hat nach dem Höhenflug seiner Aktie angekündigt, von Zeit zu Zeit immer wieder eigene Aktien auf den Markt werfen zu wollen. Boeing verlieren 0,7 Prozent. Der Flugzeugbauer hat weitere Stornierungen für seine 737 Max erhalten. Raytheon legen um 1,3 Prozent zu. Das Unternehmen legt einen Aktienrückkauf in Höhe von 5 Milliarden Dollar auf.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Dass die Börsen in diesem Umfeld keine Freudensprünge nach oben vollzögen, sei wenig verwunderlich, hieß es mit Blick auf immer neue Forderungen nach harten Lockdowns in Europa. Andererseits setzen Anleger nach wie vor auf die Impfstoffe. Weitere Lockdowns bedeuten auch weitere geldpolitische Spritzen, und deshalb setzten Anleger nun auf eine weitere Lockerung durch die EZB auf der Sitzung am Donnerstag. BASF stachen mit einem Plus von 1,4 Prozent heraus. Die UBS hatte die Aktie mit hohem Kursziel zum Kauf empfohlen. Siemens zogen um 1,8 Prozent an und beendeten damit die Seitwärtsspanne unterhalb von 113,50 Euro. RWE stiegen um 0,9 Prozent - gestützt von einem positiven Kommentar von Goldman Sachs. Auf der anderen Seite gerieten Autoaktien unter Druck - trotz guter Autozahlen aus China. Die starke Nach-Corona-Erholung in China sei schon bekannt gewesen, hieß es. Außerdem hatte Bank of America VW abgestuft. VW fielen um 0,2 Prozent, BMW gaben um 0,9 Prozent nach. Traton verbesserten sich dagegen um 2,4 Prozent, nachdem Bank of America das Papier zum Kauf empfohlen hatte. Der Index der Autotitel fiel um 0,4 Prozent. Hella zogen um 8,3 Prozent an. Das Unternehmen hatte die Prognose deutlich erhöht. Wacker Chemie stiegen um 3,4 Prozent, die UBS äußerte sich positiv. Compugroup brachen um mehr als 10 Prozent ein. Das Softwareunternehmen hatte zwar die Prognose erhöht, was aber vor allem der Konsolidierung von Zukäufen geschuldet war. Die Marge sank. Tui kamen um 2,5 Prozent zurück. Jefferies hatte das Kursziel auf nur noch einen 1 Euro gesenkt. Auch andere Aktien aus dem Reisesektor wurden angesichts der Aussicht auf schärfere Lockdowns gemieden: Lufthansa fielen um 1,8, IAG um 3,6 und Easyjet um 4,7 Prozent. Air France-KLM gaben um 3 Prozent nach. Der Branchenindex fiel um 1,0 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:50 Mo, 18:01 % YTD EUR/USD 1,2115 +0,04% 1,2112 1,2137 +8,0% EUR/JPY 126,15 +0,11% 126,09 126,24 +3,5% EUR/CHF 1,0766 -0,22% 1,0789 1,0794 -0,8% EUR/GBP 0,9063 +0,07% 0,9080 0,9091 +7,1% USD/JPY 104,12 +0,07% 104,09 104,01 -4,3% GBP/USD 1,3368 -0,04% 1,3338 1,3353 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,5178 -0,01% 6,5220 6,5146 -6,4% Bitcoin BTC/USD 18.912,75 -1,11% 19.167,00 19.184,12 +162,3%

Der Dollarindex legt um 0,1 Prozent zu. Händler sehen den Dollar als vermeintlich sicheren Währungshafen im Vorteil angesichts der kurzfristigen Politikrisiken und des Fortschreitens der Coronavirus-Pandemie. Die Inflationsaussichten in den USA hätten sich eher verringert angesichts des trüben Wachstumsausblicks.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen haben überwiegend nachgegeben, wobei sich die Abgaben in Grenzen hielten. In Südkorea allerdings sackte der Kospi deutlich ab. Am Vortag bereits über den Märkten schwebende Befürchtungen wurden mittlerweile wahr: Die US-Regierung hat im Streit um die Autonomie von Hongkong weitere Sanktionen gegen Peking verhängt. Wichtigster Belastungsfaktor blieb die Covid-19-Pandemie, zumal in einzelnen asiatischen Ländern wie Japan die Zahl der Fälle wieder anzieht. Vor allem aber wird die grassierende Pandemie in Amerika und Europa als bedeutende Bremse für die Weltwirtschaft gesehen. Dass die japanische Wirtschaft im dritten Quartal stärker als zunächst erwartet gewachsen ist, sorgte für keinen Schub nach oben. Sekisui House stiegen um 4,3 Prozent, nachdem der Nettogewinn die Erwartungen geschlagen hatte. Iwatani (+10,3 Prozent) profitierten von den Plänen der Regierung, die Wasserstoff-Energieerzeugung voranzutreiben. In Südkorea nahmen die Anleger vor allem auch aus dem Ausland auf dem hohen Niveau Gewinne mit. In Hongkong waren es laut Händlern unter anderen Banken- und Immobilienwerte, die für das Indexminus verantwortlich waren. Marktteilnehmer beklagten die wenig inspirierenden Vorlagen von der Wall Street. In Festlandschina sind die Start-Gewinne abgeschmolzen. Im frühen Geschäft hatten die starken Handelsbilanzdaten vom Vortag etwas gestützt. Zu den wenigen Börsen in der Region mit Gewinnen gehörte Sydney. Dort hat das Verbrauchervertrauen den höchsten Stand des Jahres erklommen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

SAP-CEO hält Zukäufe bei Qualtrics nach Börsengang für möglich

Nach dem geplanten Börsengang von Qualtrics könnte es laut SAP-CEO Christian Klein bei der Sparte zu ergänzenden Akquisitionen kommen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte er mit Blick auf die Übernahme von Slack durch den SAP-Konkurrenten Salesforve, SAP werde sich aber nicht zu Transaktionen drängen lassen. Es gebe keinen Grund Umsatz kaufen zu müssen.

Siemens schlägt Vittadini und Rorsted als AR-Mitglieder vor

Siemens schlägt zwei neue Aufsichtsratsmitglieder zur Wahl auf der Hauptversammlung vor: Grazia Vittadini, Chief Technology Officer bei Airbus, sowie Adidas-Chef Kasper Rorsted, wie Siemens mitteilte. Die Aktionärstreffen ist für den 3. Februar 2021 geplant und soll virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden.

BGH: Kein Schadenersatz bei Autokauf nach Bekanntwerden des Dieselskandals

Ein Autobesitzer, der seinen Gebrauchtwagen erst nach Bekanntwerden des Dieselskandals bei Volkswagen gekauft hat, hat keinen Anspruch auf Schadenersatz. Der Vorwurf der Sittenwidrigkeit sei hier nicht mehr gerechtfertigt, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag im Fall des Käufers eines Audi TDI.

Deutsche Bahn, Partnerbahnen planen vier neue europäische Nachtzüge

Die Deutsche Bahn AG richtet gemeinsam mit den französischen, österreichischen und schweizerischen Bahnunternehmen bis 2024 vier neue internationale Nachtzugverbindungen ein. Darauf verständigten sich die Unternehmen am Rande der Konferenz der europäischen Verkehrsminister. Ziel sei der Ausbau einer klimafreundlicheren Mobilität zwischen Europas Metropolen.

Basler AG erhöht Umsatzerwartung und Gewinnprognose für 2020

Die Basler AG wird zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz soll nun nicht 165 Millionen Euro, sondern 169 bis 171 Millionen Euro erreichen, wie der Hersteller von Industriekameras mitteilte. Infolge des erhöhten Umsatzes erwartet Basler zudem eine erhöhte Vorsteuer-Rendite. Diese soll nun statt 10 Prozent 11 bis 12 Prozent erreichen.

Rechtsstreit über Stationsentgelte der Bahn geht in die nächste Runde

Die Deutsche Bahn (DB) als marktbeherrschendes Unternehmen muss die Entgelte für die Nutzung von Infrastruktur durch andere Eisenbahngesellschaften "nachvollziehbar und diskriminierungsfrei" regeln. Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe gab laut einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung der Revision sowohl einer DB-Tochter als auch der klagenden Privatbahn statt und verwies die Sache zurück an das Berufungsgericht.

Hapag-Lloyd hebt Ergebnisprognose erneut an

Die Reederei Hapag-Lloyd hat ihre Prognose für die operativen Gewinnziele 2020 erneut erhöht. Die Geschäftsentwicklung im laufenden vierten Quartal liege über den Erwartungen, teilte die Hapag-Lloyd AG mit. Für das Geschäftsjahr 2020 erwarte der Vorstand nun ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in der Spanne von 2,6 bis 2,7 Milliarden Euro, sowie vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro. Im Oktober hatte die Reederei die Prognose schon einmal angehoben und ein EBITDA von 2,4 bis 2,6 Milliarden sowie ein EBIT zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

KKR steigt bei Börsenkandidat Velero ein und kauft 7.500 Wohnungen

Die Beteiligungsgesellschaft KKR steigt mehrheitlich bei der Velero Immobilien AG ein, die ihren geplanten Börsengang Ende Oktober kurzfristig abgesagt hatte. Teil der Transaktion sei der Erwerb eines Portfolios von rund 7.500 Wohneinheiten, das Velero bereits als Asset Manager bewirtschafte, teilte KKR mit, machte aber keine Angaben zum Kaufpreis. Von den Velero-Gründern werden Unternehmensanteile übernommen, diese werden aber weiterhin als Co-Investoren beteiligt bleiben. Die Transaktion soll bis Ende 2020 abgeschlossen werden.

Astrazeneca sieht Wirksamkeit von Impfung durch neue Daten bestätigt

Eine klinische Studie zum Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca und der Universität Oxford hat die Sicherheit des Vakzins bestätigt und neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit gebracht. Bei einer Halbierung der Dosis bei der ersten von zwei Impfungen ergebe sich eine höhere Wirksamkeit, teilte das britische Pharmaunternehmen mit. Die Daten gäben die Zuversicht, eine Notfall-Zulassung des Impfstoffs in Großbritannien und anderswo zu beantragen. Die Gesundheitsbehörden müssten dann entscheiden, welche Dosierung zugelassen werden soll.

Boeing erhält weitere Stornierungen für die 737 Max

Der Flugzeugbauer Boeing hat weitere Stornierungen für seine 737 Max erhalten, unter anderem von Virgin Australia, deren Auftrag bei dem Airbus-Konkurrenten sich damit halbiert habe. Boeing erhielt im November insgesamt 27 Flugzeugbestellungen, davon 25 Aufträge für die Max, die von Virgin Australia zunächst storniert und dann wieder erteilt wurden, und zwei Order von Tankflugzeugen für das japanische Militär.

General Electric finanziert Pensionspläne vor

General Electric Co. (GE) hat Mindestanforderungen für die Finanzierung von Pensionsplänen im Wert von 2,5 Milliarden Dollar bis 2023 vorfinanziert. Der Mischkonzern hatte zuvor angekündigt, in diesem Jahr 4 bis 5 Milliarden Dollar vorfinanzieren zu wollen, um das Mindestmaß der Pensionsfinanzierung bis mindetsens 2022 zu erreichen, wie es im Gesetz über die Einkommenssicherung von Arbeitnehmern im Ruhestand vorgeschrieben ist.

FDA hält Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech für sicher

Die US-Arzneimittelbehörde FDA ist in einer detaillierten Analyse zu dem Schluss gekommen, dass Covid-19-Impfstoff von Pfizer und Biontech - der erste, der für die Verteilung in den USA in Betracht gezogen wurde - in einer klinischen Studie "die vorgeschriebenen Erfolgskriterien erfüllt" hat. Dieses Fazit der FDA legt nahe, dass sie nun bald grünes Licht für das historische Produkt geben dürfte. Die Aufsichtsbehörde veröffentlichte zwei separate Analysen, eine von ihren eigenen Wissenschaftlern und eine von den Impfstoff-Herstellern, dem US-Konzern Pfizer und seinem deutschen Partner Biontech.

