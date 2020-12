Am 20. Oktober kündigte die Voltabox AG als Systemanbieter für Elektromobilität (ISIN: DE000A2E4LE9; WKN: A2E4LE) sehr selbstbewusst die Vorstellung eines revolutionären Technikkonzepts für Li-Ionen-Batterien an. Da das Thema Elektromobilität bei vielen Anlegern schon damals sehr hoch im Kurs stand, legte der Titel zwischen dem 19. und 21. Oktober im Xetra-Handel um 50 % zu. Dennoch war die Kursreaktion für ein Unternehmen, dessen Marktkapitalisierung sich damals gerade im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bewegte, vergleichsweise bescheiden. Denn andere Firmen, die wirkliche Weltneuheiten präsentierten, gewannen oftmals ein Vielfaches an Börsenwert hinzu.Auch wir zeigten uns am 20. Oktober im Hinblick auf die Kommunikation des Unternehmens äußerst skeptisch. Denn bereits zuvor ist es Voltabox gelungen, das Vertrauen vieler Investoren massiv zu zerstören, was auch am zuvor herrschenden langfristigen Abwärtstrend bei der Aktie erkennbar war. Vielmehr stuften wir Voltabox schon Ende Oktober nicht als soliden Kaufkandidaten für langfristige Investoren ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...