Dabei würden 130 Arbeitsplätze geschaffen, teilte Nestlé am Dienstag mit.Die Expansion erfolge nur ein Jahr nach Eröffnung der Fabrik, heisst es in der Mitteilung. Die Nestlé-Gesellschaft hatte 2017 angekündigt, 320 Millionen Franken für eine Fabrik für Haustierfutter in Hartwell zu investieren und bis 2023 insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...