Zu Marktgerüchten, dass Apollo zusammen mit der Swoctem GmbH an einer Interessenbekundung am Erwerb von bis zu 100% der Aktien der Gesellschaft arbeite, stellt die Gesellschaft fest: Apollo/Swoctem haben der Gesellschaft eine unverbindliche Interessenbekundung unterbreitet, diese jedoch am heutigen Tag der Gesellschaft gegenüber wieder zurückgezogen und bestätigt, die Transaktion derzeit nicht weiter zu verfolgen. Unabhängig von diesen Entwicklungen setzt Klöckner & Co das erfolgreiche Projekt Surtsey, welches sich auf die Beschleunigung der digitalen Transformation von Klöckner & Co sowie der Umsetzung von Restrukturierungsinitiativen fokussiert, konsequent um.

