Andersen Global vergrößert die Tiefe und Breite seiner karibischen Plattform durch die Aufnahme der in Guyana ansässigen Firma Maurice Solomon and Co.

Die 1998 gegründete Full-Service-Buchhaltungsfirma mit Sitz in Georgetown arbeitet mit zwei Partnern und mehr als 25 Fachleuten zusammen. Maurice Solomon Co. bietet eine breite Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Steuern und Unternehmensberatung für Privatpersonen und Unternehmen mit Schwerpunkt auf Finanzinstitutionen, Versorgungsunternehmen und Betriebsabläufe.

"Wir freuen uns auf die Gelegenheit, unsere Dienstleistungen zu erweitern, da wir unseren Kunden weiterhin Lösungen von höchster Qualität anbieten", sagte Managing Partner Maurice Solomon. "Da unsere Kunden ihre Betriebsabläufe regional und global rasch in verschiedene Jurisdiktionen ausweiten, bietet uns die Zusammenarbeit mit Andersen Global eine weltweite Abdeckung und stärkt unsere Fähigkeit, nahtlose Dienstleistungen anzubieten."

"Die Zusammenarbeit mit Maurice Solomon und seinem Team stellt eine weitere Schlüsseldimension unserer Strategie dar, da ihre Marktkenntnisse unser bereits starkes Team in der Region verstärken", sagte Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. "Zusammen mit der kooperierenden Firma Templar Chambers bin ich zuversichtlich, dass unsere Integration erstklassige Lösungen für unsere Kunden in Guyana und international gewährleisten wird."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 220 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201208006101/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700