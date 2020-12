NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG angesichts einer Rückzahlung von Kapitalertragsteuern auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Dass der Stahl- und Röhrenhersteller gleichzeitig die Jahresprognosen bestätigt hat, weise auf ein viertes Quartal an der Gewinnschwelle hin, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht dürfte sich der Barmittelzufluss des Unternehmens allerdings schwach entwickeln./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 20:17 / GMT

DE0006202005