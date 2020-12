Toray Advanced Composites gibt bekannt, dass das Unternehmen einen langfristigen Liefervertrag mit Joby Aviation für die in dessen Flugzeugen genutzten Verbundwerkstoffe unterzeichnet hat. Der Flugzeughersteller mit Sitz in Kalifornien wird die Verbundwerkstoffe aus Kohlefaser von Toray nutzen, um schnelle, günstige und emissionsfreie Taxifahrten für internationale Communitys zu ermöglichen.

Shown here: In a Joby Aviation composites lab an automated fiber placement (AFP) machine applies composite material used to fabricate aircraft parts. High performance composite materials are essential in making the Joby aircraft lightweight. Location: Joby's Marina, CA facility is the future of manufacturing for Joby. Photographer: John Kaemmerling

Für elektrische Flugzeuge sind erprobte Werkstoffe nötig, die äußerst robust und sehr leicht sind. Verbundwerkstoffe aus Kohlefaser bieten das Verhältnis von Robustheit zu Gewicht, das bei elektrische Luftfahrtanwendungen nötig ist, um die Reichweite und Geschwindigkeit des Flugzeugs zu maximieren. Die Flugzeuge von Joby sind in jedem Aspekt für eine maximale Nutzung im Stadtverkehr optimiert. Hochwertige Werkstoffe aus Kohlefaser tragen entscheidend zum Erreichen dieser Ziele bei.Joby hat sich für die Werkstoffe von Toray Advanced Composite aufgrund der erwiesenen Erfahrung des Unternehmens mit der Erfüllung der mechanischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in der Luftfahrt und mit Hochleistungs-Autoanwendungen entschieden.

JoeBen Bevirt, Gründer und CEO von Joby Aviation, sagte: "Die Prepreg-Kohlefasersysteme von Toray bieten unübertroffene spezifische Robustheit und Härte. Joby konnte damit Flugzeuge mit beispiellosen Fähigkeiten entwickeln. Wir sind unglaublich stolz, dass wir bei der Zertifizierung dieses Flugzeugs mit Toray zusammenarbeiten können, und freuen uns auf den Aufbau einer langjährigen Partnerschaft."

Joby wird einen günstigen, leisen und sauberen Transportdienst anbieten, für den der revolutionäre vollständig elektrische Senkrechtstarter eingesetzt wird, den das Unternehmen während des letzten Jahrzehnts entwickelt hat. Mit einer Reichweite von bis zu 150 Meilen und einer Höchstgeschwindigkeit von 200 Meilen pro Stunde haben Flugzeug und Service das Potential, das Leben von Menschen, die unterwegs sind, deutlich zu verändern. Werkstoffe aus Kohlefaser werden in der gesamten Flugzeugstruktur, in den Antriebssystemen und in den Innenbestandteilen verwendet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diesen wichtigen Liefervertrag mit Joby Aviation, einem der Pioniere bei der Entwicklung des eVTOL, abgeschlossen haben", sagt Herr Toshiyuki Kondo, CEO von Toray Advanced Composites. "Als Kinder haben wir davon geträumt, in einem Bruchteil der Zeit, die eine Fahrt mit dem Auto brauchen würde, an ein Ziel zu fliegen. Das ist nun kein Traum mehr. Das elektrische Lufttaxi wird jetzt Realität, und bei Toray befinden wir uns in perfekter Position, um den Bedarf der Branche heute und in der Zukunft zu erfüllen. Es ist eine sehr spannende Zeit."

Joby Aviation hat sein Flugzeug über fast ein Jahrzehnt hinweg entwickelt und beabsichtigt, es schon 2023 in den kommerziellen Betrieb zu nehmen. Aufgrund der Verbindung von jahrelanger Entwicklung mit einem Weltklasseteam und jetzt einem führenden Händler von Werkstoffen aus Kohlefaser befindet sich Joby in guter Position, um das Versprechen von Taxifahrten in der Luft erfüllen zu können.

Über Joby Aviation

Joby Aviation ist ein Luftfahrtunternehmen mit Sitz in Kalifornien, das vollständig elektrische Senkrechtstarter (von der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA als S4 bezeichnet) entwickelt und vertreibt, um die Bereitstellung schneller, leiser und günstiger Lufttaxiservices zu ermöglichen. Es ist der Auftrag des Unternehmens, Menschen fünfmal so schnell an ihr Ziel zu bringen, als das mit dem Auto ginge, die Verkehrsbelastung in der Stadt zu reduzieren und den Wechsel zu nachhaltigen Verkehrsmodi zu beschleunigen. Joby wurde 2009 gegründet, hat die Entwicklung von eVTOL-Flugzeugen als wegweisend mitgeprägt und unterhält Büros in Santa Cruz, San Carlos und Marina, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.jobyaviation.com.

Über Toray Advanced Composites

Toray Advanced Composites ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Produktion moderner Verbundwerkstoffe aus Thermoplast und Duroplast. Das umfassende Produktportfolio ist in Hochleistungsprodukten für Luft- und Raumfahrt, Kommunikation, Autos sowie Verbraucher- und Industrieanwendungen integriert. Toray Advanced Composites kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, in der das Unternehmen modernste Werkstofftechnologie mit technischer Expertise von Weltklasse kombiniert hat, um ein einzigartiges, kundenzentriertes Geschäftsmodell zu liefern. Die Produktions- und Betriebsanlagen des Unternehmens befinden sich in Nordamerika, Europa und Asien. Toray Advanced Composites ist eine Tochtergesellschaft der Toray Group. Weitere Informationen finden Sie unter www.toraytac.com

©2020 Toray Advanced Composites. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Toray Industries Inc., sofern nicht anderweitig genannt.

