Die US-Präsidentschaftswahl ist mittlerweile über einen Monat her. Trotzdem ist Präsident Donald Trump noch immer weit davon entfernt seine Niederlage wirklich anzuerkennen. Stattdessen hat er zahlreiche Spendenaufrufe an seine Unterstützer gestartet - mit Erfolg. Diese haben ihm in nur vier Wochen bereits klingelnde Kassen beschert.? Trump spricht weiter von Wahlbetrug? Mit Anti-Wahlbetrugs-Fonds und Initiative "Save America" wird Rekordsumme eingenommen? Spendenallokation unklarDer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...