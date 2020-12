Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - HeadSpin, die weltweit erste KI-Plattform für digitale Erfahrungen, gibt heute bekannt, dass sie als horizontaler Lösungsanbieter für die kürzlich vorgestellte Initiative von Google Cloud anerkannt wurde, um Partneranwendungen am Edge zu liefern, die Teil der Global Mobile Edge Cloud (GMEC)-Strategie, eines Portfolios und Marktplatzes von 5G-Lösungen und einer offenen Cloud-Plattform für die Entwicklung netzwerkzentrierter Anwendungen sind. HeadSpin und Google Cloud haben sich zusammengetan, um Anwendungsfälle über mehrere Branchen hinweg zu unterstützen und zu ermöglichen und 5G-Edge-Lösungen anzubieten."Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Google Cloud am Edge", sagte Rajeev Butani, CEO von HeadSpin. "HeadSpins proaktive Überwachung der Benutzererfahrungen für 5G-Anwendungen sowohl während des Entwicklungszyklus als auch nach der Inbetriebnahme ermöglicht unseren Kunden nicht nur die präventive Identifizierung und Behebung von Problemen bei der Benutzererfahrung und Leistung, sondern auch die Generierung von Erkenntnissen, um neue Angebote und Einnahmequellen zu schaffen, die durch 5G-Edge-Technologien ermöglicht werden."HeadSpin für 5G EdgeDigitale Benutzererfahrungen sind eine Priorität für jeden Interessenvertreter im 5G-Ökosystem. HeadSpin spielt eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass die Produktteams in der Lage sind, den wachsenden Bedürfnissen und Anforderungen der Endbenutzer gerecht zu werden:- Praxisnahe, ortsbezogene Messung und kontinuierliche Optimierung der Benutzererfahrung rund um den Globus- Proaktive Identifizierung von Problemen auf Geräte-, Netzwerk- und Anwendungsebene, einschließlich APIs und Infrastruktur von Drittanbietern- Unübertroffene Transparenz der Erlebnisqualität für Live-Streaming, AR/VR, Audio- und Video-Dienste und -Anwendungen "Die Bereitstellung von Cloud-Funktionen und -Anwendungen wird den Kunden neue Türen öffnen, sei es bei der Rationalisierung von Geschäftsprozessen oder bei der Bereitstellung aufregender, neuer digitaler Erfahrungen für Verbraucher", so Tanuj Raja, Global Head, Strategic Partnerships bei Google Cloud. "Wir freuen uns, mit HeadSpin zusammenzuarbeiten, um diese Kunden zu unterstützen und die Fähigkeiten von HeadSpin im Bereich des Anwendungs- und Infrastrukturmanagements in der Google Cloud bereitzustellen."Führende Cloud-Unternehmen haben HeadSpin ihr Vertrauen geschenkt, um qualitativ hochwertige Benutzererfahrungen zu gewährleisten und den Umsatz durch verbesserte Akzeptanz und Engagement zu steigern und gleichzeitig Kosten und Markteinführungszeit zu reduzieren.Informationen zu HeadSpinHeadSpin ist die weltweit erste Digital Experience KI-Plattform, die in der Cloud gehostete und vor Ort installierte globale Geräteinfrastruktur, Testautomatisierung sowie ML-gesteuerte Leistungs- und Erlebnisqualitätsanalysen für Mobilgeräte, Web, Audio und Video kombiniert. HeadSpin versetzt Technik-, QS-, Betriebs- und Produktteams in die Lage, während des gesamten Entwicklungslebenszyklus optimale digitale Erfahrungen zu gewährleisten. Weitere Informationen unter www.HeadSpin.ioPressekontakt:Michael Buttmichaelb@headspin.io805-878-8760Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1360784/HeadSpin_Logo.jpgOriginal-Content von: HeadSpin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151191/4785867