CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.12.2020:Das Instrument M83 AU000000MDI5 MIDDLE ISLAND RES LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2020The instrument M83 AU000000MDI5 MIDDLE ISLAND RES LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.12.2020:Das Instrument KYG794371024 VESON HOLDINGS HD -,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2020The instrument KYG794371024 VESON HOLDINGS HD -,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.12.2020:Das Instrument CA92858L2021 VODIS PHARMACEUTICALS INC EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2020The instrument CA92858L2021 VODIS PHARMACEUTICALS INC EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.12.2020:Das Instrument 75A GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 10.12.2020The instrument 75A GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.12.2020 and ex capital adjustment on 10.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.12.2020:Das Instrument E2S CH0022268228 EFG INTL AG NAM. SF -,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 10.12.2020The instrument E2S CH0022268228 EFG INTL AG NAM. SF -,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.12.2020 and ex capital adjustment on 10.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.12.2020:Das Instrument CB5 US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2020The instrument CB5 US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.12.2020:Das Instrument A5P AU000000AGS2 ALLIANCE RESOURCES LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2020The instrument A5P AU000000AGS2 ALLIANCE RESOURCES LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.12.2020:Das Instrument L2H AU000000LSH7 LIFESPOT HEALTH LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2020The instrument L2H AU000000LSH7 LIFESPOT HEALTH LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.12.2020:Das Instrument AU000000CGL3 CITADEL GROUP LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.12.2020The instrument AU000000CGL3 CITADEL GROUP LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.12.2020