Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd (ASX: PSC, FRA: 5E8) ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen als Primärrohstoffpartner in die Europäische Rohstoffallianz ("ERMA", European Raw Material Alliance) aufgenommen wurde.





- Prospect Resources wurde als Mitglied der ERMA aufgenommen.



- ERMAs primäre Zielsetzung ist die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der EU beim Zugang zu kritischen Materialien.



- Strategische Initiative unterstützt durch die Europäische Investitionsbank (EIB); und



- Erleichterung der Zusammenarbeit an innovativen Lösungen und der Integration der Lieferkette.



ERMA zielt darauf ab, Europa wirtschaftlich widerstandsfähiger zu machen, indem es seine Lieferketten diversifiziert, Arbeitsplätze schafft, Investitionen in die Rohstoff-Wertschöpfungskette anzieht, Innovationen fördert, junge Talente ausbildet und zum weltweit besten wegbereitenden Rahmenplan für Rohstoffe beiträgt.

Prospect plant, ihr Engagement mit europäischen Interessenvertretern zu beschleunigen und an ERMAs Entwicklungsstrategie für kritische Materialien teilzunehmen. Die Abnahmevereinbarung mit Sibelco N.V. ("Sibelco") ist ein praktischer Schritt zur Verbesserung von Europas Widerstandsfähigkeit im Bereich kritischer Materialien.



Prospects Managing Director, Sam Hosack, sagte: "Prospect baut ihre Position in Europa bei Investoren, Kunden und Lieferketten weiter aus. Europas wachsende Nachfrage nach Batterie-, Glas- und Keramikmärkten versetzt Prospect in eine hervorragende Lage, um mit europäischen Interessenvertretern in Kontakt zu treten.

Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wird stetig steigen, insbesondere angesichts der Beschleunigung der grünen Energiewende mit Lithium an vorderster Front. Der Lithiummarkt zeigt Anzeichen einer Wiederbelebung aufgrund der gestiegenen Nachfrage und bietet Prospect die Möglichkeit, die Produktion unter robusten Marktbedingungen aufzunehmen."





Über die Europäische Rohstoff-Allianz (ERMA)

Die neue Allianz wurde in Anerkennung der entscheidenden Bedeutung von Rohstoffen für die Sicherheit, Nachhaltigkeit und industrielle Führungsrolle der EU gegründet. Wenn Europa einen Green Deal, einen digitalen Übergang liefern und weiterhin führend bei zukünftigen Technologien sein soll, steht es einer signifikanten Nachfrage nach kritischen Rohstoffen gegenüber. Die Europäische Rohstoffallianz wird Hindernisse, Chancen und Investitionsfälle identifizieren, um Kapazitäten in allen Phasen der Rohstoff-Wertschöpfungskette aufzubauen, vom Bergbau bis zur Abfallverwertung. Das Bündnis wird sich darauf konzentrieren, die Widerstandsfähigkeit der EU im Bereich Seltenen Erden zu erhöhen und den Bedarf an anderen kritischen und strategischen Rohstoffen wie Lithium zu befriedigen, die kürzlich zusammen mit anderen Materialien für die Energiespeicherung und -umwandlung in die Liste der kritischen Materialien der EU aufgenommen wurden.

Diese Pressemitteilung wurde von Herrn Sam Hosack, Managing Director von Prospect Resources Ltd., genehmigt.





Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC)



Prospect Resources Limited (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth und Betrieben in Simbabwe. Prospects Vorzeigeprojekt ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentrat liegt. Arcadia ist eines der weltweit am weitesten fortgeschrittenen Lithiumprojekte mit einer definitiven Machbarkeitsstudie, gesicherten Abnahmepartnern und einem deutlichen Weg zur Produktion.





Über Lithium



Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien.





Vorsicht hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen



Diese Pressemitteilung kann einige Bezugnahmen auf Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Garantie dafür geben, dass sie erreicht werden. Sie können von einer Vielzahl von Variablen und Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen beeinflusst werden, die Risikofaktoren unterliegen, die mit der Art des Geschäfts verbunden sind, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier angegebenen abweichen. Alle Verweise auf Dollar ($) und Cent in dieser Pressemitteilung erfolgen in US-amerikanischer Währung, sofern nicht anders angegeben.

Anleger sollten ihre eigenen Recherchen durchführen und sich darauf verlassen, bevor sie sich entscheiden, Wertpapiere des Unternehmens zu erwerben oder damit zu handeln.

