DJ MÄRKTE ASIEN/Anleger in Kauflaune - Softbank vor möglichem Delisting

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Rundum freundlich präsentieren sich am Mittwoch die Börsenplätze in Ostasien und Australien. Die Börsianer nehmen sich ein Beispiel an der Wall Street, an der erneut Rekorde gepurzelt sind. In den USA hoffen Teilnehmer weiter auf ein Stimuluspaket, zudem scheint die Notfallzulassung des Pfizer-Biontech-Impfstoffs durch die US-Arzneimittelbehörde FDA bevorzustehen. Auch der Start von Impfungen in Großbritannien am Dienstag sorgt für Zuversicht.

Am japanischen Markt stehen Softbank im Fokus und gewinnen 5,6 Prozent. Einem Bloomberg-Bericht zufolge plant der stark in Technologie investierte Konzern, sich von der Börse zurückzuziehen, also ein Delisting. Demnach sollen sukzessive Aktien zurückgekauft werden, bis Softbank-Gründer Masayoshi Son die restlichen Papiere per Squeeze-Out erwerben könne. Ende September besaß er 25 Prozent an dem Unternehmen. Bloomberg bezieht sich auf nicht näher genannte Kreise.

Der Nikkei steigt derweil um 1,3 Prozent. Käufe gibt es unter anderem im Elektronik- und Maschinenbau-Sektor, nachdem die Maschinenbauaufträge in Japan im Oktober viel stärker gestiegen sind, als Ökonomen geschätzt hatten.

Kospi wieder Richtung Rekordhoch

Am koreanischen Markt berappelt sich der Kospi mit einem kräftigen Plus von 1,6 Prozent von seinem Rückschlag am Vortag. Teilnehmer hatten da Gewinne mitgenommen, nachdem der Markt fünf Tage in Folge neue Rekordhochs erklommen hatte.

In Hongkong sind es laut Händlern Technologiewerte, daneben auch Versichereraktien, die den Leitindex HSI um 1,2 Prozent nach oben treiben. Auch hier werden die Nachrichten zu Impfstoffen und eine mögliche US-Staatshilfe für die Ökonomie als positive Faktoren genannt.

In Festlandschina sind kleinere Gewinne abgeschmolzen, der Markt tendiert unverändert. Die Verbraucherpreise im November zeigten sich gegen das Vorjahr im Minusbereich, während Experten mit unveränderten Preisen gerechnet hatten. Der Offshore-Yuan zeigt sich davon wenig bewegt und tendiert gegen den US-Dollar kaum verändert.

Bei den Einzelwerten legen in Tokio Lasertec um 6,2 Prozent zu, gestützt von der Aussicht auf eine anziehende Halbleiternachfrage und von einer Kurszielerhöhung durch Nomura. Lasertec produziert Ausrüstung zur Kontrolle der Chip-Produktion.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.736,90 +0,74% +0,79% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.801,95 +1,27% +12,22% 07:00 Kospi (Seoul) 2.743,90 +1,57% +24,85% 07:00 Schanghai-Comp. 3.409,81 -0,01% +11,79% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.610,22 +1,16% -5,99% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.841,52 +0,56% -11,88% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.647,33 +0,96% +2,15% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,2127 +0,2% 1,2106 1,2110 +8,1% EUR/JPY 126,30 +0,2% 126,09 126,07 +3,6% EUR/GBP 0,9065 +0,0% 0,9061 0,9078 +7,1% GBP/USD 1,3379 +0,1% 1,3361 1,3338 +1,0% USD/JPY 104,15 -0,0% 104,16 104,11 -4,2% USD/KRW 1081,95 -0,3% 1085,72 1085,97 -6,3% USD/CNY 6,5292 -0,1% 6,5332 6,5374 -6,2% USD/CNH 6,5025 -0,3% 6,5189 6,5229 -6,7% USD/HKD 7,7518 +0,0% 7,7514 7,7511 -0,5% AUD/USD 0,7440 +0,4% 0,7412 0,7408 +6,2% NZD/USD 0,7064 +0,3% 0,7041 0,7031 +5,0% Bitcoin BTC/USD 18.122,75 -1,8% 18.456,16 19.168,75 +151,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,47 45,60 -0,3% -0,13 -18,9% Brent/ICE 48,70 48,84 -0,3% -0,14 -19,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.860,54 1.869,50 -0,5% -8,96 +22,6% Silber (Spot) 24,34 24,58 -1,0% -0,24 +36,4% Platin (Spot) 1.030,00 1.029,18 +0,1% +0,83 +6,7% Kupfer-Future 3,51 3,49 +0,5% +0,02 +24,3% ===

December 09, 2020 00:40 ET (05:40 GMT)

