Zoom - Einstieg mit Rabatt

Zoom Video Communications (US98980L1017) ist einer der großen Profiteure der Pandemie - der Aktienkurs des Anbieters von Videokonferenzen via Internet hat sich seit Jahresbeginn (67 US-Dollar) bis zum Hoch bei 570 US-Dollar Mitte Oktober mehr als verachtfacht, beim aktuellen Kurs von 410 US-Dollar beträgt das Plus noch über 500 Prozent. Anfang Dezember meldete ZOOM dank zunehmender Bezahlkunden einen kräftiges Umsatzwachstum von knapp 370 Prozent auf 777 Mio. US-Dollar. Auch für das laufende Quartal ist das Unternehmen optimistisch, mit mehr als 115 Mrd. US-Dollar ist es allerdings schon recht teuer bewertet, was die Gefahr von Rücksetzern erhöht. Mit Zertifikaten können risikobewusste Anleger defensiv einsteigen und kleinere Rückschläge verkraften.

Discount-Strategie März mit 14 Prozent Puffer

Das Discount-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HR39SL1 erwirtschaftet bei einem Preis von 289,42 Euro und konstanten Wechselkursen einen Ertrag von 40,35 Euro oder 47,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.3.21 oberhalb des Caps von 400 US-Dollar notiert (Puffer 13,9 Prozent). Andernfalls erhalten Anleger einen Barausgleich in Höhe des Schlusskurses.

Discount-Strategie Juni mit 18 Prozent Puffer

Anleger, die einen längeren Anlagehorizont haben, könnten auf die ISIN DE000HR39SX6 setzen: Aus dem identischen Cap bei 400 US-Dollar und dem Preis von 276,29 Euro errechnet sich eine maximale Rendite von 53,43 Euro oder 35,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag (18.6.21) auf oder über dem Cap schließt, ansonsten erfolgt auch hier ein Barausgleich.

Discount-Strategie Juni mit 25 Prozent Puffer

Wer einen größeren Puffer sucht, greift zu einer längeren Laufzeit und einem niedrigerem Cap: Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000HR39SR8 wird am 25.6.21 fällig und bietet beim Preis von 250,76 Euro einen Puffer von 25,4 Prozent. Die Rendite beträgt 29,60 Euro oder 21,6 Prozent p.a., sofern das Cap von 340 US-Dollar am Bewertungstag 18.6.21 nicht unterschritten wird.

ZertifikateReport-Fazit: Wer das populäre Tech-Unternehmen ins Portfolio aufnehmen will, kann mit den Discount-Zertifikaten bereits von stagnierenden oder sogar leicht abwärts tendierenden Märkten profitieren. Es ist ein Wechselkursrisiko - Aufwertung des Euro vs. US-Dollar - zu berücksichtigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zoom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Zoom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de