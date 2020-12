DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die japanische Softbank soll einem Medienbericht zufolge erneut über eine Privatisierung nachdenken und will dies über einen schrittweisen Aktienrückkauf vollziehen. Sobald ausreichend ausstehende Aktien erworben worden seien, könnte Softbank-Gründer Masayoshi Son einen Squeeze-out durchführen, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. An der Tokioter Börse können Softbank von dem Bericht profitieren und klettern um 5,9 Prozent. Sollte Softbank diesen Weg einschlagen, würde dies wahrscheinlich mehr als ein Jahr dauern und bedeuten, dass das japanische Unternehmen weiterhin Vermögenswerte verkauft, um die sukzessiven Rückkäufe finanzieren zu können. Son würde selbst keine weiteren Aktien kaufen, aber seine derzeitige Beteiligung von 27 Prozent dürfte sich dann erhöhen, weil andere Investoren Aktien abgeben. Gemäß den japanischen Bestimmungen könnte Son ab einem Anteil von 66 Prozent das rechtliche Verfahren zu einem zwangsweisen Ausschluss der Minderheitsaktionäre einleiten. Und dies möglicherweise ohne eine Prämie anzubieten, sagten die mit der Sache vertrauten Personen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.713,50 +0,24% Nasdaq-100-Indikation 12.652,50 +0,04% Nikkei-225 26.796,71 +1,25% Hang-Seng-Index 26.550,73 +0,94% Kospi 1.908,27 -29,35% Shanghai-Composite 3.394,69 -0,45% S&P/ASX 200 6.728,50 +0,61%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich- Die Börsianer nehmen sich ein Beispiel an der Wall Street, an der erneut Rekorde gepurzelt sind. In den USA hoffen Teilnehmer weiter auf ein Stimuluspaket, zudem scheint die Notfallzulassung des Pfizer-Biontech-Impfstoffs durch die US-Arzneimittelbehörde FDA bevorzustehen. Auch der Start von Impfungen in Großbritannien am Dienstag sorgt für Zuversicht. Am japanischen Markt stehen Softbank im Fokus und gewinnen 5,6 Prozent. Einem Bloomberg-Bericht zufolge plant der stark in Technologie investierte Konzern, sich von der Börse zurückzuziehen, also ein Delisting. Der Nikkei steigt derweil um 1,3 Prozent. Käufe gibt es unter anderem im Elektronik- und Maschinenbau-Sektor, nachdem die Maschinenbauaufträge in Japan im Oktober viel stärker gestiegen sind, als Ökonomen geschätzt hatten. Am koreanischen Markt berappelt sich der Kospi mit einem kräftigen Plus von 1,6 Prozent von seinem Rückschlag am Vortag. Teilnehmer hatten da Gewinne mitgenommen, nachdem der Markt fünf Tage in Folge neue Rekordhochs erklommen hatte. In Hongkong sind es laut Händlern Technologiewerte, daneben auch Versichereraktien, die den Leitindex HSI um 1,2 Prozent nach oben treiben. In Festlandschina sind kleinere Gewinne abgeschmolzen, der Markt tendiert unverändert.

US-NACHBÖRSE

Gamestop sausten um 16,5 Prozent auf 14,15 Dollar abwärts. Die Drittquartalszahlen waren wegen der Covid-19-Pandemie schwächer ausgefallen als erwartet. Four Corners Property Trust, die vor allem in Restaurant-Immobilien investiert ist, hat eine für das Unternehmen ungewöhnlich große Transaktion über die Bühne gebracht. Für einen Betrag von 21,7 Millionen Dollar wurden 13 Immobilien mit Filialen von Kentucky Fried Chicken erworben. Üblicherweise Der Deal kam bei den Börsianern gut an, die Aktie verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 29,99 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.173,88 0,35 104,09 5,73 S&P-500 3.702,25 0,28 10,29 14,59 Nasdaq-Comp. 12.582,77 0,50 62,83 40,24 Nasdaq-100 12.635,72 0,31 39,25 44,69 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 909 Mio 926 Mio Gewinner 1.974 1.315 Verlierer 1.145 1.823 Unverändert 114 91

Etwas fester - Zuversicht gab, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA Biontech und Pfizer die vorgeschriebenen Erfolgskriterien zur Zulassung ihres Corona-Impfstoffes bescheinigt hatte. Damit dürfte es bald grünes Licht für den Impfstoff geben. Gleichwohl wurde die Stimmung von der grassierenden Corona-Pandemie belastet. Zudem kommt das ersehnte Konjunkturprogramm in den USA nur wenig voran. Biontech und Pfizer stiegen um 1,8 bzw. 3,2 Prozent. Tesla rückten um 1,3 Prozent vor. Der Elektroautobauer hatte zwar erneut angekündigt, immer wieder eigene Aktien auf den Markt werfen zu wollen im Gesamtvolumen von 5 Milliarden Dollar. Allerdings belasetete das nur anfangs. Seit der sreten Maßnahme dieser Art im September hatte der Kurs wieder massiv zugelegt. Boeing verloren 0,7 Prozent, nachdem der Flugzeugbauer weitere Stornierungen für seine 737 Max erhalten hatte. Toll Brothers knickten um 7,9 Prozent ein, nachdem der Gewinn im vierten Geschäftsquartal gegenüber dem Vorjahr gesunken war. Raytheon rückten 2,0 Prozent vor. Das Unternehmen kauftcAktien in Höhe von 5 Milliarden Dollar zurück.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,8 0,14 -105,0 5 Jahre 0,40 0,8 0,39 -152,9 7 Jahre 0,66 0,8 0,66 -158,4 10 Jahre 0,92 -0,4 0,92 -152,4 30 Jahre 1,67 -1,3 1,68 -139,8

Am Rentenmarkt zogen die Notierungen mit den Pandemiesorgen nur minimal an, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel im Gegenzug um 0,4 Basispunkte auf 0,92 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,2138 +0,3% 1,2106 1,2110 +8,2% EUR/JPY 126,42 +0,3% 126,09 126,07 +3,7% EUR/GBP 0,9067 +0,1% 0,9061 0,9078 +7,1% GBP/USD 1,3386 +0,2% 1,3361 1,3338 +1,0% USD/JPY 104,16 +0,0% 104,16 104,11 -4,2% USD/KRW 1083,50 -0,2% 1085,72 1085,97 -6,2% USD/CNY 6,5249 -0,1% 6,5332 6,5374 -6,3% USD/CNH 6,5022 -0,3% 6,5189 6,5229 -6,7% USD/HKD 7,7518 +0,0% 7,7514 7,7511 -0,5% AUD/USD 0,7448 +0,5% 0,7412 0,7408 +6,3% NZD/USD 0,7071 +0,4% 0,7041 0,7031 +5,1% Bitcoin BTC/USD 18.246,00 -1,1% 18.456,16 19.168,75 +153,1%

Der Dollarindex legte um 0,2 Prozent zu. Der Euro notierte knapp über 1,21 Dollar nach 1,2137 Dollar am Montagabend. Händler sähen den Dollar als vermeintlich sicheren Währungshafen im Vorteil angesichts der kurzfristigen Politikrisiken und dem Fortschreiten der Coronavirus-Pandemie, hieß es. Die Inflationsaussichten in den USA hätten sich eher verringert angesichts des trüben Wachstumsausblicks. Der Euro gab auch mit der Aussicht auf eine lockerere EZB-Geldpolitik etwas nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,49 45,60 -0,2% -0,11 -18,8% Brent/ICE 48,71 48,84 -0,3% -0,13 -19,5%

Die Ölpreise pendelten hin und her, tendierten jedoch etwas zur Schwäche. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 0,2 Prozent auf 45,65 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent gewann 0,2 Prozent auf 48,90 Dollar. Händler sprachen von der Sorge über einen Nachfragerückgang im US-Bundesstaat Kalifornien wegen der dort immer schärferen Corona-Abriegelungen. Der Benzinverbrauch dort ist der höchste in den USA.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.861,54 1.869,50 -0,4% -7,97 +22,7% Silber (Spot) 24,35 24,58 -0,9% -0,22 +36,4% Platin (Spot) 1.030,23 1.029,18 +0,1% +1,05 +6,8% Kupfer-Future 3,52 3,49 +0,7% +0,03 +24,6%

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.871 Dollar. Neben den anhaltenden Verunsicherungen stützte auch die Erwartung einer äußerst taubenhaften EZB am Donnerstag, wie Marktteilnehmer sagten.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, das US-Bürgern Vorrang bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen einräumen soll.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Machinenbauaufträge sind im Oktober zum Vormonat um 17,1 Prozent gestiegen, deutlich stärker als mit 2,5 Prozent erwartet.

VERBRAUCHERPREISE CHINA

sind im November wegen niedriger Lebensmittelpreise überraschend gesunken. Der Verbraucherpreisindex ging unerwartet um 0,5 Prozent im Jahresvergleich zurück, teilte das nationale Statistikbüro am Mittwoch mit. Volkswirte hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet. Die Lebensmittelpreise sanken im November im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent, nachdem im Vormonat noch ein Anstieg von 2,2 Prozent verzeichnet wurde.

USA

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat den pensionierten Vier-Sterne-General Lloyd Austin als Verteidigungsminister nominiert. Der 67-Jährige soll damit als erster Afroamerikaner der Geschichte die Spitze des Pentagon übernehmen.

USA

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

US-Präsident Donald Trump hat seine Veto-Drohung gegen den neuen Verteidigungshaushalt bekräftigt, mit dem auch der geplante Truppenabzug aus Deutschland blockiert werden soll. Ungeachtet der Drohung hat das Repräsentantenhaus mit breiter Mehrheit für den neuen Verteidigungshaushalt gestimmt.

ROHÖLLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,1 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 6,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Plus von 2,0 Millionen Barrel.

BOEING

hat weitere Stornierungen für seine 737 Max erhalten, unter anderem von Virgin Australia.

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2020 01:31 ET (06:31 GMT)

