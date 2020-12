Berlin (ots) - Die Pandemie zu bezwingen, hat sich als langer, zehrender Aufstieg erwiesen. Doch endlich scheint der Gipfel in Sicht: Gleich mehrere Impfstoffe geben uns Steighilfe. Es könnte der Anfang vom Ende des neuen Corona-Virus sein."Nun darf die Impfung nicht am Personalmangel scheitern", betont Peter Wollny, Anästhesist und einer der Geschäftsführer der Hire a Doctor Group. "Als Personalvermittler erleben wir schon ohne Corona jeden Tag, wie dringend medizinische Fachkräfte benötigt werden. Deshalb stand für uns sehr schnell fest, dass wir die Impfzentren bei ihrer Arbeit unterstützen möchten."Daher hat die Hire a Doctor Group heute das neue Portal 'impfzentrum.jobs' freigeschaltet."Mit der eigenen Seite und der neuen Endung '.jobs' - statt '.de' - möchten wir die besondere Bedeutung betonen, die wir in der Personalvermittlung für Impfzentren sehen. Unsere Ärzte, Pflege- und Rettungskräfte wollen dabei helfen, die Pandemie zu beenden", so Peter Wollny weiter. Er übernimmt für die Hire a Doctor Group die Koordinierung sämtlicher Anfragen rund ums Thema Impfzentren.Bereits seit 15 Jahren vermittelt die Hire a Doctor Group medizinische Fachkräfte an Krankenhäuser, Praxen und Rettungsdienste. Im Kampf gegen COVID-19 bringt die Hire a Doctor Group über 'impfzentrum.jobs' die richtigen Menschen zusammen: Auf der einen Seite interessierte Fachkräfte, auf der anderen Seite all jene, die bei Ämtern, Behörden und Hilfsorganisationen für ihr Impfzentrum bzw. ihre mobilen Impfteams Personal benötigen.Fachkräfte können sich über die Seite impfzentrum.jobs (https://impfzentrum.jobs) unverbindlich registrieren, auch für Teilzeit- oder Mini-Jobs.Impfzentren senden ihren Personalbedarf an: corona@hireadoctor.de (mailto:corona@hireadoctor.de)Pressekontakt:Bildmaterial zur Illustration finden Medien unter https://impfzentrum.jobs/presseRückfragen und Interview-Wünsche an:Nicole Knuf, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, 030 644 944 768, nkn@hireadoctor.deOriginal-Content von: Hire a Doctor Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151061/4785894