Der Terminmarkt verspricht eine positive Eröffnung in Frankfurt um 09:00 Uhr. Nach einem positiven Handelstag in Europa und Amerika zogen die meisten asiatischen Börsen heute Nacht mit. Einzig und allein die Börsen in China verzeichneten heute überwiegend Verluste. Die Futures fokussieren sich jedoch ausschließlich auf die positive Stimmung und steigen weiter. Der DAX-Future wird eine halbe Stunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse 0,24 % höher bei 13.340,50 Punkten gehandelt. Auch der S&P 500 Future und der Dow-Future legen zu und steigen um 0,24 % und 0,32 % im Vergleich zu den Schlusskursen.Der DAX ist dagegen wie festgenagelt. Während die amerikanischen Benchmarks durch die Decke gehen, verharrte der deutsche Blue-Chip Index am Dienstag erneut in der Deckung. Trotz der Erholung der deutschen Wirtschaft und den neuen Impfstoffen macht sich kein Optimismus für die großen deutschen Titel breit. Am Ende schloss der DAX bei 13.278,49 Punkten (+0,06 %). BASF (+1,43 %) und Siemens (+1,76 %) konnten sich von der breiten Masse positiv absetzen.

