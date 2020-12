Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ging gestern erneut nahezu unverändert aus dem Handel. Am Ende des Tages stand ein minimales Plus von 0,1 Prozent auf der Kurstafel. Seit Anfang Dezember pendelt der DAX nun schon unentschlossen zwischen 13.200 und 13.300 Zählern. Marktidee: Dürr. Die Aktie des Maschinenbauers befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Dieser führte die Notierung bis zum März auf ein 8-Jahres-Tief bei 15,72 Euro. Seither bewegt sich das Papier in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Der Wert konnte dabei alle wichtigen gleitenden Durchschnittslinien überwinden. Die vielbeachtete 200-Tage-Linie begann zuletzt nach oben zu drehen.