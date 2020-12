DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Werkstoffhersteller Covestro wird dank eines bislang guten vierten Quartals deutlich optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Das EBITDA soll nun 1,44 bis 1,5 Milliarden Euro erreichen. Bislang hatte sich Covestro 1,2 Milliarden Euro zugetraut. Das Unternehmen verwies auf eine bessere Margenentwicklung in den Segmenten Polyurethanes und Polycarbonates zur Begründung für das Anheben des Ausblicks. Den freien operativen Cashflow sieht Covestro 2020 nun bei 400 bis 550 Millionen Euro statt zwischen null und 300 Millionen Euro. Für das Mengenwachstum im Kerngeschäft sieht Covestro unverändert einen Rückgang gegenüber dem Plus von 2,0 Prozent aus dem Vorjahr und geht von enem Minus von 5 bis 6 Prozent aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Zwischenbericht

12:00 DE/Deutsche Bank AG, Investorentag

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

Im Laufe des Tages

- DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Oktober Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +17,7 Mrd Euro zuvor: +17,8 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +20,0 Mrd Euro zuvor: +26,3 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm - US 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 mit offenem Volumen 11:00 GB/Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035 im Volumen von 2,5 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2022 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.339,00 0,22 S&P-500-Indikation 3.712,75 0,22 Nasdaq-100-Indikation 12.648,50 0,01 Nikkei-225 26.817,94 1,33 Schanghai-Composite 3.396,01 -0,42 +/- Ticks Bund -Future 178,08 -13 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.278,49 0,06 DAX-Future 13.310,00 0,36 XDAX 13.312,85 0,35 MDAX 29.653,86 0,61 TecDAX 3.139,42 0,51 EuroStoxx50 3.525,87 -0,12 Stoxx50 3.091,83 0,12 Dow-Jones 30.173,88 0,35 S&P-500-Index 3.702,25 0,28 Nasdaq-Comp. 12.582,77 0,50 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,21 +35

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den europäischen Börsen zeichnen sich etwas höhere Kurse ab. An Wall Street wurden neue Rekordniveaus erreicht und in Asien legen die Indizes teils deutlich zu. Stützend wirkte in den USA die Nachricht, dass nun ein konkreter Vorschlag für ein neues US-Hilfspaket vorliegt, das von Demokraten als auch Republikanern mitgetragen werden dürfte. Daneben zeichnet sich eine baldige Zulassung des Impfstoffs von Pfizer/Biontech in den USA ab. Akzente könnten die Brexit-Verhandlungen setzen. Eine Last-Minute-Einigung erscheine zwar möglich, sei aber längst nicht sicher, so QC Partners dazu. Der weiter über 1,21 Dollar notierende Euro ist derweil ein Bremsfaktor, auch steigen die Infektions- und Todeszahlen weiter rasant an und die Lockdown-Regelungen werden vielerorts weiter verschärft. Hinzu kommt, dass sich viele Anleger vor der EZB-Sitzung am Donnerstag zurückhalten dürften.

Rückblick: Kaum verändert - Dass die Börsen keine Freudensprünge vollzögen, sei wenig verwunderlich, hieß es mit Blick auf immer neue Forderungen nach harten Lockdowns in Europa. Andererseits setzen Anleger nach wie vor auf die Impfstoffe. Weitere Lockdowns könnten unterdessen auch weitere geldpolitische Spritzen bedeuten. So setzten einige Anleger nun auf eine weitere Lockerung durch die EZB am Donnerstag. Der Subindex der Autoaktien gab um 0,4 Prozent nach. Bank of America hatte VW abgestuft. VW fielen um 0,2 Prozent, BMW gaben um 0,9 Prozent nach. Traton verbesserten sich dagegen um 2,4 Prozent, nachdem Bank of America das Papier zum Kauf empfohlen hatte. Tui kamen um 2,5 Prozent zurück. Jefferies hatte das Kursziel auf nur noch einen 1 von 2,80 Euro gesenkt. Auch andere Aktien aus dem Reisesektor wurden angesichts der Aussicht auf schärfere Lockdowns gemieden: Lufthansa fielen um 1,8, IAG um 3,6, Easyjet um 4,7 und Air France-KLM um 3 Prozent. Der Branchenindex fiel um 1,0 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Auf der Gewinnerseite im DAX stachen BASF mit einem Plus von 1,4 Prozent heraus. Die UBS hatte die Aktie zum Kauf empfohlen. RWE stiegen um 0,9 Prozent. Goldman Sachs hatte sich für die Aktie stark gemacht. Hella zogen um 8,3 Prozent an nach deutlich erhöhten Prognosen. Wacker Chemie stiegen um 3,4 Prozent nach einer UBS-Kaufempfehlung mit einem hohen Kursziel. Compugroup Medical brachen um mehr als 10 Prozent ein. Das Softwareunternehmen hatte zwar die Prognose erhöht, was aber der Konsolidierung von Zukäufen geschuldet ist. Wegen Investitionen rechnetb Compugroup mit einer sinkenden Marge. Qiagen hatte erneut den Ausblick angehoben, die Aktie legte darauf 4,4 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Covestro stiegen um 4,3 Prozent, nachdem das Unternehmen den EBITDA-Ausblick für das laufende Jahr angehoben hatte. Salzgitter verloren 1,0 Prozent. Der Stahlhersteller muss 2006 bis 2011 angerechneten Kapitalertragsteuerbeträge zurückzahlen. Baywa stiegen um 3,0 Prozent. Der Infrastrukturfonds Energy Infrastructure Partners steigt hatte den Einstieg bei der Tochter Baywa Renewable Energy gemeldet. Klöckner knickten um 12 Prozent ein. Der Stahl- und Metallhändler hatte mitgeteilt, dass Apollo derzeit kein Interesse mehr an einer Übernahme hat. Basler rückten um 2,0 Prozent vor, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht hatte. Demire stiegen um 5,5 Prozent. Das Immobilienunternehmen will eigene Aktien zurückkaufen. Home24 verloren 4,8 Prozent nach einer Kapitalerhöhung im Schnellverfahren.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Zuversicht gab, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA Biontech und Pfizer die vorgeschriebenen Erfolgskriterien zur Zulassung ihres Corona-Impfstoffes bescheinigt hatte. Damit dürfte es bald grünes Licht für den Impfstoff geben. Gleichwohl wurde die Stimmung von der grassierenden Corona-Pandemie belastet. Zudem kommt das ersehnte Konjunkturprogramm in den USA nur wenig voran. Biontech und Pfizer stiegen um 1,8 bzw. 3,2 Prozent. Tesla rückten um 1,3 Prozent vor. Der Elektroautobauer hatte zwar erneut angekündigt, immer wieder eigene Aktien auf den Markt werfen zu wollen im Gesamtvolumen von 5 Milliarden Dollar. Allerdings belasetete das nur anfangs. Seit der sreten Maßnahme dieser Art im September hatte der Kurs wieder massiv zugelegt. Boeing verloren 0,7 Prozent, nachdem der Flugzeugbauer weitere Stornierungen für seine 737 Max erhalten hatte. Toll Brothers knickten um 7,9 Prozent ein, nachdem der Gewinn im vierten Geschäftsquartal gegenüber dem Vorjahr gesunken war. Raytheon rückten 2,0 Prozent vor. Das Unternehmen kauftcAktien in Höhe von 5 Milliarden Dollar zurück.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:43 Uhr % YTD EUR/USD 1,2144 +0,32% 1,2106 1,2107 +8,3% EUR/JPY 126,48 +0,31% 126,09 126,11 +3,8% EUR/CHF 1,0775 +0,11% 1,0763 1,0764 -0,8% EUR/GBP 0,9069 +0,09% 0,9061 0,9067 +7,2% USD/JPY 104,15 -0,01% 104,16 104,16 -4,3% GBP/USD 1,3391 +0,23% 1,3361 1,3351 +1,1% USD/CNH 6,5047 -0,22% 6,5189 6,5195 -6,6% Bitcoin BTC/USD 18.231,50 -1,217 18.456,16 18.871,50 +152,9%

Der Dollarindex legte um 0,2 Prozent zu. Der Euro notierte knapp über 1,21 Dollar nach 1,2137 Dollar am Montagabend. Händler sähen den Dollar als vermeintlich sicheren Währungshafen im Vorteil angesichts der kurzfristigen Politikrisiken und dem Fortschreiten der Coronavirus-Pandemie, hieß es. Die Inflationsaussichten in den USA hätten sich eher verringert angesichts des trüben Wachstumsausblicks. Der Euro gab auch mit der Aussicht auf eine lockerere EZB-Geldpolitik etwas nach.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,38 45,60 -0,5% -0,22 -19,0% Brent/ICE 48,60 48,84 -0,5% -0,24 -19,7%

Die Ölpreise pendelten hin und her, tendierten jedoch etwas zur Schwäche. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 0,2 Prozent auf 45,65. Händler sprachen von der Sorge über einen Nachfragerückgang im US-Bundesstaat Kalifornien wegen der dort immer schärferen Corona-Abriegelungen. Der Benzinverbrauch dort ist der höchste in den USA.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.862,89 1.869,50 -0,4% -6,62 +22,8% Silber (Spot) 24,37 24,58 -0,8% -0,21 +36,5% Platin (Spot) 1.032,30 1.029,18 +0,3% +3,13 +7,0% Kupfer-Future 3,52 3,49 +0,7% +0,03 +24,6%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 09, 2020 01:45 ET (06:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.