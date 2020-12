NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 28,00 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Halbleiterkonzerns profitiere von etlichen Trends wie etwa der Elektrifizierung in der Autoindustrie, der zunehmenden Bedeutung von Fahrassistenzsystemen und dem Internet der Dinge, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sei deshalb eine langfristige "Top Idea"./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

