Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch in der Früh etwas höher gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2133 Dollar gehandelt, am Vorabend war sie im US-Handel bei rund 1,2105 Dollar gestanden. Der Euro befindet sich nach den erzielten Kursgewinnen der vergangenen Wochen in einer Konsolidierungsphase, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.Daran werde sich nach Einschätzung ...

