Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel klar im Plus aufnehmen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,6 Prozent. Europaweit könnte der fortgesetzte Rekordkurs an der Wall Street für Unterstützung bei den Aktienkurse sorgen. Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr magere Meldungslage ...

