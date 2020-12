BayWa: Kapitalspritze stärkt das Geschäft mit Erneuerbaren Energien

Der Agrarhandelskonzern BayWa (WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062) bekommt endlich die langersehnte Kapitalspritze für seine Wind- und Solar-Sparte. Laut der Pressemitteilung vom Dienstagabend haben BayWa und vom schweizerischen Infrastruktur-Investor Energy Infrastructure Partners (EIP, früher: Credit Suisse Energy Infrastructure Partners) beratene Fonds gestern bindende Verträge über eine Investition durch die Fonds in Höhe von 530 Mio. Euro in die BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.) abgeschlossen.

Eigenkapitaleinlage im Volumen von 530 Mio. Euro

BayWa r.e. ist bisher eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der BayWa AG. Die von EIP beratenen Fonds werden sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit 49 Prozent an der BayWa r.e., in der der Konzern seine Projekte mit Erneuerbaren Energien gebündelt hat, beteiligen und eine Eigenkapitaleinlage in die BayWa r.e. in Höhe von 530 Mio. Euro erbringen. Laut der Meldung steht die Durchführung der Kapitalerhöhung und der Investition noch unter dem Vorbehalt der Erteilung üblicher regulatorischer Freigaben.

