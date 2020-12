[Toronto] Binovi Technologies Corp. (Binovi) (TSX-V:VISN I OTCQB:BNVIF | GR:2EYA) ist sehr erfreut, eine Partnerschaft mit der Babe Ruth League anzukündigen, einer der größten Jugend-Baseball- und Softball-Organisationen in den Vereinigten Staaten, die mehr als 1.000.000 Sportler und Sportlerinnen in über 11.000 Ligen im ganzen Land betreut. Durch die Partnerschaft wird Binovi zum offiziellen Anbieter von Gesundheitsprogrammen für die Babe Ruth League mit einem Lehrplan, der darauf ausgerichtet ist, die Sehkraft und die kognitiven Leistungen von Spielern und Spielerinnen, Organisatoren, Trainern und Schiedsrichtern zu verbessern.

Binovi wird die Babe Ruth League mit Sehtests, Therapie- und Leistungsprodukten und Dienstleistungen versorgen, die das Bewusstsein für, und die Behandlung von Sehschwächen verbessern sollen. Der allgemeine Trainingsplan wird zusammen mit führenden Experten auf dem Gebiet der Optometrie und Sportlern und Sportlerinnen erstellt und überprüft. Er soll Spielern, Spielerinnen, Schiedsrichtern und Freiwilligen helfen, wichtige visuelle Fähigkeiten und die Gesamtleistung auf dem Spielfeld und außerhalb zu verbessern.

Die Babe Ruth League, Inc. wird auch mit Binovi zusammenarbeiten, um Sehschwächen mit Hilfe von Binovi-Produkten zu erkennen und zu korrigieren. Darüber hinaus wird Binovi für diejenigen, die mehr therapeutische Ressourcen benötigen, über sein Netzwerk ausgebildeter Augenspezialisten im ganzen Land Empfehlungen aussprechen.

"Vom Leistungsstandpunkt aus gesehen ist diese Partnerschaft eine natürliche Erweiterung unserer früheren Baseball-Initiativen mit Trainern wie Justin Stone, dem Direktor der Hitting for the Chicago Cubs und Präsidenten des Elite-Baseball Trainings, und mit der Professional Baseball Athletic Trainers Society", sagte die Leiterin für Marketing und strategische Partnerschaften bei Binovi, Tania Archer. "Es ist selbstverständlich, dass wir unsere bahnbrechenden Leistungstechnologien Kindern und jungen Sportlern und Sportlerinnen zur Verfügung stellen, die von unseren Produkten und Dienstleistungen von einem früheren Alter an profitieren können, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Klassenzimmer. Wir gratulieren der Babe Ruth League zu ihrer vorausschauenden Vision, Sehtests und unser professionelles Netzwerk von Optometrie-Spezialisten in ihr Angebot aufzunehmen und so Sportlern, Sportlerinnen, Trainern und Schiedsrichtern der Liga eine kostenlose Untersuchung auf mögliche Sehschwächen zu ermöglichen."

"Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Binovi und wollen den Schutz, die Gesundheit und Leistung unserer Sportler und Sportlerinnen und Freiwilligen durch die Binovi-Plattform verbessern", erklärte der President und CEO der Babe Ruth League, Steven Tellefsen. "Wenn Sie schon einmal versucht haben, einen Baseball zu schlagen, wissen Sie, welche visuelle Koordination dafür erforderlich ist. Zusätzlich zu den Leistungsaspekten freuen wir uns, eine zusätzliche Ebene an Gesundheitsscreenings in unseren Ligen zu schaffen; die Ressourcen von Binovi sind eine wichtige Ergänzung unserer Vision für die Weiterentwicklung der Babe Ruth League und wir freuen uns darauf, Leistungssteigerungen zu erzielen und gleichzeitig eine bessere Augengesundheit zu gewährleisten."

Binovi-Produkte und -Dienstleistungen werden bereits von Trainingszentren im Profisport, von Profi-Sportmannschaften, von der Professional Baseball Athletic Trainers Society und als Ressource zur Steigerung der neurovisuellen Leistung von Profi-, College- und Amateursportlern und -sportlerinnen gleichermaßen genutzt.

"Ein Großteil unserer bisherigen Arbeit gilt den leistungsstärksten Sportlern und Sportlerinnen im professionellen Baseball, Basketball, Hockey und Fußball, um nur einige zu nennen", sagte der CEO von Binovi, Adam Cegielski. "Die Arbeit mit Profis als Erwachsenen hilft ihnen, ihre bereits beeindruckenden Fähigkeiten zu perfektionieren, aber wir glauben, dass noch größere Fortschritte erzielt werden können, wenn Sehprobleme in einem früheren Alter behandelt werden. Bei Kindern hat unser Engagement nicht nur Auswirkungen auf die Leistung, sondern auch ganz allgemein auf den Schutz, die Gesundheit und die Entwicklung einer gesunden Sehkraft. Es wäre fahrlässig von mir, wenn ich nicht zumindest darauf hinweisen würde, dass wir bestrebt sind, den Schiedsrichtern im Baseball bei ihrer Sehkraft zu helfen, damit in dieser Partnerschaft alle gewinnen."

Diese Partnerschaft stellt für das Unternehmen eine kontinuierliche Konzentration auf den Sport auf Amateur-/Jugend- und Profi-Ebene dar. Probleme mit der Sehkraft und der neurovisuellen Leistungsfähigkeit zeigen sich oft erst auf dem Spielfeld oder werden erst durch Probleme auf dem Spielfeld entdeckt, und die Fähigkeit, diese Probleme in einem so frühen Stadium zu behandeln, ist ein Schlüsselfaktor für eine insgesamt verbesserte Leistung, sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb.

Nähere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter https://binovi.com/binovi-connect/

@BinoviVISN - Twitter und Instagram

Über die Babe Ruth League, Inc.

Die Babe Ruth League, Inc. ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die nach einem der größten Baseballspieler aller Zeiten - George Herman "Babe" Ruth - benannt ist und seit ihrem bescheidenen Start vor über 70 Jahren einen langen Weg zurückgelegt hat. Die Programme der Babe Ruth League, Inc. sind vor allem von, durch und für die Jugend bestimmt. Ihre Aufgabe besteht darin, die Jugendlichen durch eine angemessene Überwachung der geregelten wettbewerbsorientierten Sportarten Baseball und Softball zu besseren Bürgern zu machen, und zwar zusätzlich zur Förderung der geistigen und körperlichen Entwicklung. Bei der Festlegung von Regeln und Standards und bei allen Planungen steht die Überlegung im Vordergrund, was für die Teilnehmer am besten ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BabeRuthLeague.org.

Über Binovi Connect

Binovi digitalisiert die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen, indem es den Benutzern von ihrem Telefon, Tablet oder Desktop-Computer aus Zugang zu allen Punkten ihrer individuellen Leistung bietet. Binovi wurde für die Optimierung des Sehvermögens und die Verbesserung von Fähigkeiten in Zusammenhang mit kognitiven Leistungen entwickelt und liefert in kürzerer Zeit und mit geringem Aufwand messbare Ergebnisse. Als SaaS-basierte Lösung wird die Binovi Connect-App durch spezialisiertes Know-how, einzigartige Dateneinblicke und zusätzliche Hardware unterstützt, um individuelle kognitive Einzeltrainings- und Lernprotokolle anzubieten, die ideal für Schüler vom Kindergarten bis zur 12. Klasse, Sehbehandlungsspezialisten und sportliche Leistungstests und -schulungen sind. Binovi wird zurzeit in über 20 Ländern eingesetzt.

Terry Booth

Executive Chairman

Adam Cegielski

Gründer | CEO

Sam Mithani PhD

Chief Technology Officer

Tania Archer

Leiterin, Vermarktung und strategische Partnerschaften

Investor Relations

E-Mail: invest@binovi.com

Tel: 1-844-866-6162 (gebührenfrei)

574 Chartwell Road

Oakville, ON, L6J 2X6

mailto:info@binovi.com

https://www.binovi.com/investor-reports

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B., dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54593Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54593&tr=1



