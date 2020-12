Hamburg (ots) - Moderatorin und Unternehmerin Sylvie Meis, 42, gehört zu den beliebtesten TV-Gesichtern - im GALA-Interview (Heft 51/2020, ab morgen im Handel) äußert sich die schöne Niederländerin erstmals zu der Frage, ob alles an ihr echt sei. "Ich lasse mir kleine Falten und die Zeichen der Zeit im Gesicht mit Fillern auf Hyaluronsäurebasis unterspritzen, habe Haar-Extensions und Gel-Nägel. Ich sehe mich aber nicht als Fake", sagt sie. "Vielmehr bin ich eine sehr clevere Frau, die weiß, wie es geht, natürlich und trotzdem schön zu altern." Einflüsse von außen spüre sie nicht, versichert Sylvie Meis. "Ich habe keinen Beauty-Druck, aber ich habe eine Vision von meiner eigenen Schönheit. Ich stehe sehr selbstbewusst im Leben, so mache ich mein Business, meine Jobs - und so gehe ich auch mit meinem Aussehen um."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4785971