Hamburg (ots) - Anmoderationsvorschlag: Keine Frage, das Jahr 2020 wird in die Annalen der Geschichte eingehen, denn das Coronavirus hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Aber natürlich gab es auch jede Menge Klatsch und Tratsch, Prominente und spannende Ereignisse, die die Deutschen darüber hinaus interessierten und bewegten. Oliver Heinze verrät Ihnen, wonach in diesem Jahr im Internet am meisten gesucht wurde.Sprecher: Corona ist der Top-Begriff, aber auch nach "Corona-Symptomen" oder dem Robert Koch-Institut, kurz RKI, haben viele gesucht. Häufig gestellte Fragen waren "Wo kommt das Coronavirus her?", "Wann öffnen die Schulen wieder?" und "Warum kaufen alle Klopapier?" Zu den Top-Aufsteigern des Google Jahresrückblicks zählt außerdem die US-Wahl:O-Ton 1 (Hannah Samland, 14 Sek.): "Allein die Auszählungen, die über mehrere Tage dauerten, haben sicher ihren Teil dazu beigetragen, dass dieses Thema so weit oben in der Liste zu finden ist. Und außerdem sehen wir auch Wirtschaftsthemen in der Liste, wie zum Beispiel 'Wirecard' oder Technikneuheiten, wie zum Beispiel die neue 'PlayStation 5-Konsole'."Sprecher: So Google Sprecherin Hannah Samland. Joe Biden, designierter Präsident der Vereinigten Staaten sowie der britische Premier Boris Johnson sind die meistgesuchten Persönlichkeiten.O-Ton 2 (Hannah Samland, 16 Sek.): "Aber natürlich haben es auch unsere deutschen Prominenten in die Liste geschafft - und ganz vorne mit dabei das Ehepaar Laura Müller und Michael Wendler. Die beiden haben ja nicht nur durch TV-Auftritte dieses Jahr für sehr viel Aufsehen gesorgt. Und ebenfalls aus Film und Fernsehen bekannt sind Claudia Obert und Sonja Kirchberger."Sprecher: Den traurigen ersten Platz in der Liste der Abschiede belegt Kobe Bryant:O-Ton 3 (Hannah Samland, 21 Sek.): "Der Basketball-Star sowie seine Tochter und weitere Personen sind Anfang des Jahres durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen - und dieser Abschied hat Menschen weltweit und auch in Deutschland zutiefst berührt. Genauso wie der Abschied von anderen Sportlern, wie zum Beispiel Maradona, aber auch die Ereignisse um George Floyd, der bei seiner Verhaftung in Minneapolis getötet wurde, was weltweit die 'Black Lives Matter'-Bewegung ausgelöst hat."Sprecher: Dazu kommen der deutsche Komiker Karl Dall und Promi-Friseur Udo Waltz, die erst vor kurzem von uns gegangen sind. Überraschungen gab's auch jede Menge - zum Beispiel wollten ganz viele wissen:O-Ton 4 (Hannah Samland, 23 Sek.): "Warum wurden Kellogg's Cornflakes erfunden? Und ehrlich gesagt, warum diese Frage jetzt auf Platz eins ist, das kann ich auch nicht so wirklich beantworten. Ein Suchbegriff überrascht mich besonders, und zwar unser Platz drei der Top-Suchbegriffe - und das ist 'Wetter morgen'. Und ich kann es mir nur damit erklären, dass natürlich in einer Zeit, wo viele Aktivitäten nicht möglich waren, viele Outdoor-Aktivitäten geplant wurden - und da spielt Wetter natürlich eine riesengroße Rolle."Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie wissen möchten, wonach die Deutschen in diesem außergewöhnlichen Jahr im Internet noch so alles gesucht haben: Die komplette Übersicht aller Themen-Listen gibt's im Netz unter google.de/2020.