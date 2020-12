Der Hamburger Kupfer- und Metallkonzern Aurubis blickt nach Zuwächsen im abgelaufenen Geschäftsjahr verhalten optimistisch in die Zukunft. Konzernchef Roland Harings erwartet im Geschäftsjahr 2020/21 (bis Ende September) ein operatives Vorsteuerergebnis von 210 bis 270 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte.

