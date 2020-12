Ein innovatives Einkaufserlebnis über Chat-Apps will die Conversational-Commerce-Lösung Charles bieten. Das Berliner Startup will den Handel durch die Verschmelzung von Transaktion und Konversation wieder menschlicher machen. Conversational Commerce ist einer der Trends, die in diesem Jahr im Onlinehandel an Fahrt aufgenommen haben und auf Podien entsprechender E-Commerce-Konferenzen ja bereits seit längerer Zeit diskutiert werden. Insbesondere die Coronakrise und die damit verbundenen Nachfragen nach Lieferbarkeit und Lieferterminen haben dazu geführt, dass zunehmend Verbraucher bei Unternehmen Kanäle wie Whatsapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...