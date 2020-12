Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat die aktuelle Auflage des Ratings "KV Unternehmensqualität 2020" präsentiert. Darin beleuchtet das IVFP, welche privaten Krankenversicherer aus Unternehmenssicht überzeugen. "Niedrige und möglichst stabile Beiträge sind den meisten Verbrauchern extrem wichtig", betont IVFP-Geschäftsführer Prof. Michael Hauer. Nur ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit einer kompetenten Kapitalanlagepolitik sei in der Lage, mögliche Beitragsanpassungen in moderater Form an die Kunden weiterzugeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...