Mastercard hat zu kämpfen in der Corona-Krise und leidet weiterhin unter dem eingeschränkten Flugverkehr, dem brachliegenden Geschäft im Hotel-, Gastronomie, Reise- und Eventbusiness.Auf der anderen Seite profitiert man ganz erheblich vom "War on Cash", der Abkehr vom Bargeld hin zu digitalen Zahlungsmethoden und dem anhaltenden Boom des Onlinehandels.Nun verwöhnt Mastercard seine Aktionäre kurz vor Weihnachten gleich mit zwei frohen Botschaften: so soll die Quartalsdividende um 10% auf $0,44 je Aktie angehoben werden und dann wird Mastercard ein weiteres Aktienrückkaufprogramm ...

