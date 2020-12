Als größter Russe rückt auch Rosneft in die Möglichkeit einer interessanten Öl-Spekulation. Das diskutiert heute TB-Daily als Alternative zur europäischen oder US-Spekulation in Öl. Der Ölpreis steht kurz vor seiner unteren Hürde (beide Sorten) und erreicht damit die Planziele für einen Ausgleich des Marktes bevor die Airlines ab Januar ihre Vordispositionen konkretisieren. Eine satte 40 %-Spekulation in einem Call. Siehe TB-Daily.



