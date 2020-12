BASF: Hohe Hebelchancen bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse besteht bei der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) die Chance auf eine Rally. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die BASF-Aktie musste nach dem Allzeithoch aus dem Januar 2018 bei 98,80 EUR massive Verluste hinnehmen und fiel bis März 2020 auf ein Tief bei 37,35 EUR. Dort startete eine Erholung, die zunächst zu einem Hoch bei 58,40 EUR führte. Nach diesem Hoch aus dem Juni 2020 lief der Wert mehrere Monate seitwärts. Am 24. November gelang der Ausbruch über dieses Hoch. Dabei überwand die Aktie auch den Abwärtstrend seit Januar 2020. Anschließend kletterte sie zwar auf ein Hoch 62,67 EUR, setzte aber auch wieder auf den gebrochenen Abwärtstrend zurück. Dieser verläuft heute bei 59,73 EUR.

Ausblick: Die BASF-Aktie hat eine relativ gute Chance auf eine weitere Rally in den nächsten Wochen. Ein Anstieg in Richtung 74,54 EUR erscheint möglich. Dafür sollte es aber bald einen Impuls nach oben geben. Fällt die Aktie jedoch unter 58,40 EUR zurück, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 54,14 EUR, also an den EMA 200, oder sogar 46,59 EUR gerechnet werden."

Kann die BASF-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf 74,54 Euro ausweiten, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 68 Euro

Der Morgan Stanley Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis 68 Euro, Bewertungstag 19.3.21, BV 0,1, ISIN: DE000MA0GTR4, wurde beim BASF-Aktienkurs von 63,72 Euro mit 0,171 - 0,18 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 74,54 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,72 Euro (+300 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 57,9321 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 57,9321 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF4G8Q0, wurde beim BASF-Kurs von 63,72 Euro mit 0,61 - 0,62 Euro taxiert.

Wenn die BASF-Aktie in nächster Zeit auf 74,54 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,66 Euro (+168 Prozent) erhöhen - sofern die BASF-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de