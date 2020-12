Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern waren vorwiegend Emittenten aus dem Real-Estate-Sektor, an einem ansonsten ruhigen Tag am EUR-Credit-Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Altarea habe eine EUR 300 Mio. Senior-Anleihe bei MS+210 BP (9J; erwartetes Rating: "BBB") emittiert. SBB habe erstmalig eine EUR 700 Mio. Social-Anleihe bei MS+125 BP (8J; erwartete Ratings: "BBB-/BBB-"; Emittent: SBB Treasury Oyj) sowie eine EUR 500 Mio. PNC5,25 Hybridanleihe bei einer Emissionsrendite von 2,75% (erwartete Ratings: "BB/BB"; Emittent: Samhallsbyggnadsbolaget i Norden) gepreist. Encore Capital Group habe eine EUR 415 Mio. Senior Secured FRN bei 99% von Par (Kupon: 3mE+425 BP; 7NC2; erwartete Ratings: "Ba3/BB+") begeben. In der Dealpipeline befinde sich ContourGlobal Power Holdings mit einer geplanten EUR 710 Mio. Senior-Secured-Anleihe (Laufzeiten 5-7J; erwartete Ratings: "BB+/BB"). ...

