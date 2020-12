Baar (awp) - Die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Partners Group hat ihren im Namen von Kunden gehaltenen Anteil von 50 Prozent am französischen Glasfasernetzbetreiber Covage verkauft. Das Unternehmen sei in der Transaktion mit 1,1 Milliarden Euro bewertet worden, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Der bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...